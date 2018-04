Nová Motorola s Androidem má jméno: FlipOut nabídne neotřelou konstrukci

Jméno novinky, FlipOut, přesně vystihuje netradiční konstrukci přístroje. Komunikátor používá operační systém Android 2.1 a uživatelskou nadstavbu Motoblur. Procesor je taktovaný na frekvenci 700 MHz. Interní paměť má kapacitu 512 MB, paměť RAM potom 256 MB.

Nový model s kódovým označením Ruth nabídne satelitní navigaci, podporu sítí 3G a 3,1 megapixelový fotoaparát. Ten by měl být vyvinut společností Kodak. Neměla by chybět podpora wi-fi. Motorola FlipOut bude levný komunikátor, jehož cena by se měla pohybovat kolem 7 500 korun.