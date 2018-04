Nová Motorola C202 - low-end se sportovním image (preview)

Novinky Motoroly neberou konce. Po několika novinkách představených koncem července, je na obzoru další nový model C202. Ten, narozdíl od předchozích novinek, míří na úplně opačnou stranu nabídky výrobce. Nová Motorola C202 je ryzí low-end, tedy telefon nejnižší cenové kategorie. Je to druhá letošní low-endová novinka Motoroly po dříve představeném modelu C115, o kterém jsme vás již informovali.

Oba telefony budou své zákazníky hledat především na méně rozvinutých trzích východní Evropy a Asie. To ale neznamená, že o ně nebude zájem i u nás. Levné mobily se stále dobře prodávají a to především pokud je jejich cena pod magickou hranicí dvou tisíc korun. To by obě novinky měly bez problému splňovat. Jejich vzorem je totiž Motorola C200, která se u nás prodává a s cenou okolo 1 700 Kč za nedotovaný telefon patří mezi úplně nejlevnější mobily na našem trhu.

Jak již bylo uvedeno, nová Motorola C202 je blízkou příbuznou modelu C200 - ve své podstatě se jedná o sourozence. Do této rodiny dále patří již prodávané modely C201 a C205. Druhý z nich je velmi populární v Polsku, kde patří mezi nejlevnější mobily v předplacených sadách (U Idei stojí model C205 v přepočtu zhruba 1 800 Kč, model C200 je ještě levnější).

Všechny tyto low-endové modely si Motorola nevyrábí sama, ale nechává si je vyrábět u tchajwanské společnosti Benq (dříve Acer), která je také navrhuje. Menu telefonu tak neodpovídá menu "pravověrných" Motorol, rozvržení kláves a některé grafické prvky se ale neliší. Motorola pravděpodobně již levné modely s monochromatickým displejem sama vyrábět nebude a všechny přístroje této kategorie si nechá vyrábět u Benqu.

Vzhled nové Motoroly C202 je docela atraktivní. Telefon se bude nabízet v několika barevných variantách: černé, modré, vínové a ve dvou odstínech žluté. Boky a horní část telefonu jsou pogumované a ve všech případech černé. Tento materiál by mohl telefon ochránit před menšími pády, ale o vyloženě odolný telefon se rozhodně nejedná. Rozměry nové Motoroly neznáme, neměly by se ale příliš lišit od rozměrů modelu C200, které jsou 105 x 44 x 19 mm. Hmotnost telefonu pak je 86 gramů.

Výbava telefonu plně odpovídá výbavě modelů C200, C205 a C115. Telefon tak má paměť na 100 čísel a podle trhu kde se bude prodávat by měl mít i paměť na 25 SMS. Při psaní SMS je k dispozici slovník iTap, doručenky, SMS chat, ale podpora EMS a MMS chybí. Stejně tak v telefonu nenajdeme GPRS a dokonce ani Wap. I když v tomto případě se zatím dostupné informace rozcházejí. Telefon ale jistě bude mít šest skupin volajících a snad i polyfonní melodie, které současný model C200 nemá. Telefon je duální a standardní Li-Ion baterie má kapacitu 700 mAh.

Nová Motorola C202 by se měla začít prodávat ještě před koncem letošního roku, ale jestli dorazí i na náš trh zatím není jasné. Jak již bylo uvedeno, cena telefonu bude nízká, čemuž ale odpovídá i velmi chudá výbava. To by ale cílové skupině zákazníků nemuselo až tak vadit. Mnohem lépe vybavený low-end Motoroly - model C380 má již barevný displej a bude přibližně dvakrát dražší, než Motorola C202.

Pro porovnání vám nabízíme i fotografie modelů C200 a C205:

Vlevo jsou dvě barevné varianty modelu C205, následují dvě barevné varianty modelu C200. Oba modely se ale dodávají i v dalších barevných variantách.