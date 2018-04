Nová Motorola A780 – linuxový mobil snů (preview)

Motorola A780 je nástupce populárního modelu A760, který se ale bohužel prodává jen v Asii, v Evropě na něj oficiálně nenarazíme. S novinkou by to ale mělo být lepší, ta by se již v Evropě měla prodávat, stejně jako v Americe. Telefon je totiž čtyřpásmový a zvládá frekvence GSM 800/900/1800/1900 MHz.

Motorola A780 je vzdáleným příbuzným starším modelům Accompli. Má podobnou konstrukci, jedná se o véčko s bez klávesnice s rozměrným dotykovým displejem, který je krytý horní částí telefonu v které je průhledové okénko. To nahrazuje vnější displej a je přes něj vidět na displej hlavní. Toto řešení používala již předchozí Motorola A760 a jak se zdá, jedná se o úspěšnou konstrukci, kterou převzali i mnozí asijští výrobci. Novinka však má na vrchní části telefonu běžnou alfanumerickou klávesnici a telefon tak lze ovládat i zavřený.

Nová Motorola A780 je na smartphone poměrně malá. Její rozměry jsou 107 x 53 x 24 milimetrů a její hmotnost je 130 gramů. Telefon se bude dodávat v jediném barevném provedení, kombinující černou a stříbrnou barvu. Některé zákazníky jistě potěší, že telefon má integrovanou anténu. Jediný displej telefonu je dotykový a má rozlišení QVGA, tedy 240 x 320 obrazových bodů. Displej je aktivní a umí zobrazit 65 000 barev.

Nová Motorola A780 využívá operační systém Linux, na kterém běžel i předchozí model A760 a najdeme jej i v připravované Motorole E680, o které jsme vás již podrobněji informovali. V této chvíli nejsou známé detaily o verzi operačního systému. Vedle Linuxu telefon podporuje i Javu, takže o počtu aplikací budou rozhodovat jen vývojáři a jejich aktivita. Pro model A760 jich existuje velmi mnoho a většina jich pravděpodobně půjde použít i na novém modelu.

Další výbavu nové Motoroly obstarává integrovaný fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu, s kterým je možné pořizovat i videozáznamy. Díky průhledovému okénku nabízí nová Motorola i funkci identifikace volajícího pomocí fotografie. Telefon samozřejmě zvládá všechny formy textové komunikace: SMS, MMS, e-mail i instant messaging. Díky GPRS třídy 10 lze telefon použít jako modem, případně využít Wap verze 2.0 a nebo i webový prohlížeč podporující protokoly xHTML a i HTML. Telefon lze připojit k počítači buď pomocí kabelu, nebo pomocí Bluetooth.

V bohaté výbavě Motoroly A780 nechybí ani další běžné funkce, za zmínku stojí Java MIDP 2.0 s podporou 3D zobrazení a především rychlé datové přenosy EDGE, které ale zatím žádný tuzemský operátor nenabízí. Telefon má i MP3 přehrávač. Data bude možné ukládat na paměťové karty typu TransFlash, které používá například i Motorola E398.

Motorola A780 se začne prodávat ještě před koncem letošního roku. Cena telefonu zatím nebyla stanovena, ale jak je v poslední době u Motoroly zvykem, mohla by být velmi zajímavá.