Nová móda: Násilníci si točí své oběti mobilem

Happy slapping, jak krutou zábavu nazývají britská média, spočívá v natáčení útoků na nic netušící oběti.

Může se vám tak klidně stát, že při projížďce na bruslích parkem vaše jízda skončí nečekaným úderem basebalovou pálkou nebo jiným knockoutovacím způsobem od skupinky teenagerů.

Celý útok se pak velmi rychle objeví na internetu nebo začne kolovat mezi mobily školní mládeže. Mechanický pomeranč se tak vrátil na britské ostrovy v plné parádě.

Happy slapping horečka zasáhla Londýn na začátku minulého roku a rychle se šíří po celém světě.

Začala to šikana

K popularizaci novinky mezi mladými přispěly první zprávy o tom, že policie zatkla jedenáctiletého školáka, který šikanoval mladší žáky a točil si vše svým mobilem. V Británii je šikana obecně velkým problémem. V týrání spolužáků jsou mladí Britové nejlepší v Evropě.

Další útoky na sebe nenechaly dlouho čekat. Když teenageři bezdůvodně udeřili pěstí do obličeje ženu, která běžela na autobus, začaly se o nový fenomén zajímat i vzdělávací organizace a zařízení, zabývající se sociálně patologickými jevy.

Školy postupně začaly zakazovat telefony. A to nejenom kvůli slappingu, ale i kvůli neustále se rozšiřujícímu podvádění u zkoušek. Školám také vadí další rozšiřující se zábava - bullying. Ten se projevuje především vyhrožováním a vydíráním pomocí textových zpráv.

Proč?

Důvod vysvětloval v pořadu Mugging for Kicks na MTV šestnáctiletý Many Logan z Londýna. "Když vidíte v parku sedět někoho, kdo vypadá hodně hloupě, tak prostě běžíte k němu a rychle ho vyřídíte. Je to prostě zábava," vysvětlil Logan. Oblíbení mezi slappery byli kromě běžných chodců i poslíčci s pizzou.

Ne všichni jsou ale stejného názoru. Podle policistů jde o trestný čin výtržnictví a zástupci organizace Victim Support tvrdí, že jde o nebezpečný trend, který se mezi mladými rozjíždí.

Podobně happy slapping vidí i čeští specialisté na děti a dospívající mládež. Petra Hončíková ze sdružení Barevný svět dětí to považuje za nebezpečnou šikanu, kterou navíc děti porušují hned tři paragrafy trestního zákoníku.

"Mobilní telefon je jenom prostředek. Problém samotný vězí někde jinde."

Petra Hončíková - Barevný svět dětí

"Jde o sociálně patologický jev," říká David Holý z nízkoprahového zařízení Krok, provozující občanské sdružení Proxima sociale. "Obecně k těmto jevům dochází ve velkých městech, kde mládež nemá dostatek možností pro trávení volného času," dodává Holý.

"Příčinou je především výchova v rodině, ve škole a samozřejmě také způsob trávení volného času," dodává Petra Hončíková. Oba dva odborníci však potvrdili, že se v Česku zatím s podobným způsobem kriminality mladistvých nesetkali.

Co se všechno stalo

Dokumentovaných případů násilí zachyceného cíleně mobilním telefonem je mnoho. Po relativně nezávažných útocích skupinek teenagerů v parcích a na ulicích přišly ale první velké problémy.

Zlomené ruce při shazování ze schodů, dívčí násilí vyvrcholily znásilněním a první vraždou. Během necelých dvou let se krutá forma zábavy s mobilem rozšířila po celém světě a je jen otázkou času, kdy slappeři udeří i u nás.

A jak to může vypadat?

Typický útok happy slapperů je nečekaný a zákeřný. Ne internetu najdete plno ukázek. Není nutné připomínat, že podobné jednání je trestným činem.