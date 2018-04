Nová móda: internet bundlován s novými počítači

Posledních pár měsíců se v Evropě začínají rozjíždět tzv. Internetový bundle, což znamená, že si koupíte nějaký produkt a k němu dostanete připojení na internet zdarma. Něco podobného známe například z prodeje modemů, ke kterým byl na nějaký čas testovací přístup k internetu zdarma. Pak jste si ale museli zaplatit roční přístup, abyste mohli používat internet i nadále. Krom toho to mělo menší dopad na trh, jelikož ne každý měl možnost koupit si modem a zamontovat si jej, či připojit a sám nakonfigurovat a většinou se tedy kupoval modem rovnou s novým počítačem.

Nejinak je tomu i dnes, čemuž odpovídá i poslední měsíc na našich trzích. Nedávno oznámila Czech OnLine svou službu internetu zdarma a akce RedBox se již také pomalu zabydluje v našich myslích. Například jistá počítačová firma bude u nás v rámci RedBoxu dodávat počítače s kompletním vybavením pro připojení k internetu, včetně přístupu k němu po dobu 2 let zdarma.

O tom, že tento trend se teprve rozjíždí i v jiných zemích svědčí i skutečnost, že MobilCom, německá společnost, provozující long distance hovory, zakoupila majoritní podíl ve společnosti Comtech GmbH, která se zabývá prodejem počítačů, aby tak zajistila větší odbyt svých internetových připojení.

MobilCom koupil 75% podíl v Comtechu ale neoznámil, za jakou sumu tento podíl získal.

K tomuto kroku přiměl společnost MobilCom fakt, že trhy s pevnými komunikačními linkami se pomalu třídí a zůstávají jen firmy, které mají větší počet zákazníků a lepší nabídku cen a služeb. Stejně, jako v německu je tomu i u nás. Blíží se konce monopolu Telecomu a s ním se na náš trh těší další telekomunikační společnosti, které se chystají přijít do povědomí zákazníků mnohými způsoby, mezi které patří například poskytování internetových služeb.

Vypadá to, že v následujících pár měsících se toho u nás nestane mnoho pouze v mobilních komunikacích (příchod třetího operátora), ale pomalu se bude připravovat půda i pro nástup dalších poskytovatelů pevných telekomunikačních kanálů, kteří budou chtít využít situaci na trhu s těmito technologiemi u nás na maximum. V tomto případu je toto zlatokopectví přínosem, jelikož tyto firmy budou chtít získat co nejširší obec uživatelů a tak se budou předhánět v nabídkách služeb. Myslím, že v následujícím roce je opravdu na co se těšit. Příští rok nejen že budou na našem trhu působit již další telekomunikační společnosti a budou pracovat na tom, aby se minimálně dostaly do povědomí, ale mimojiné bude tento rok posledním rokem svrchovanosti Telecomu, takže se pravděpodobně bude snažit udělat vše, co doposud nestihl. Uvidíme ovšem, jak na to budou pohlížet jednotliví uživatelé.