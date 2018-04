Nová mobilní aplikace na hubnutí: vyfoťte řízek a čekejte instrukce

13:45 , aktualizováno 13:45

Nová japonská aplikace rozpozná z fotografie jídla jeho kalorickou hodnotu. Zatím umí poznat jen japonské pokrmy, do budoucna ale autoři počítají s rozpoznáním jídel z celého světa. Do seznamu by se tak měla dostat i svíčková a řízek.