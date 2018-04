Nová mapa pokrytí sítě Paegas

V ranných dobách Mobil serveru patřily mapy pokrytí vyšťárané kdoví odkud k hitům - každé hnutí nových BTSek vámi bylo sledováno zrakem ostřížím. Jsem věru zvědav, zda tomu tak bude i rok a půl od startu GSM sítí u nás.

Nová mapa sítě Paegas má ještě lepší grafickou úpravu, než ta minulá - tentokráte není mapa republiky rozpůlená, ale je celá na jedné straně, což je pro přehlednost výborné. Minulá mapa navíc měla druhou půlku republiky v jiném měřítku, což jsme při scanování poznali.

Zadní strana je u této nové mapy využita k vašemu poučení co kde zaplatíte a kde byste si mohli zaromovat - výborný je i přehled států, s nimiž se roaming chystá - například tři operátoři v USA nebo China Telecom, což těší zejména mne.

Pravda je, že oscanovat novou mapu nebyl žádný med - v ArtEditu nešel velký scaner a tak jsem mapu hrdinně scanoval na PCčku a na A4 scaneru. Výsledná mapa je slepena z pěti dílů, dal jsem si záležet, ale nevěřím tomu, že byste to při podrobnějším průzkumu nepoznali. Výsledný soubor má lehce přes 10 MB ve formátu PhotoShopu, JPEG ho stlačil pod 410 KB - což je únosné. Velkou mapu si stáhněte jen v případě, že ji musíte vidět teď hned, vřele doporučuji netahat ji do browseru, ale uložit si ji na disk a prohlídnout si ji v grafickém editoru - přeci jenom je to pěkný macek a možnosti zoomování grafiky zatím browsery nemají. Velká mapa je zde na tomto linku.

Co se pokrytí týká, nerad bych to komentoval - bystřejší si všimnou, že mnoho pozic ze starých map RadioMobil přejmenoval z "pokryto do konce 1997" na "pokryto do konce 1998" - apeluji tedy na vás, abyste mapu rozhodně nebrali doslova. Naši operátoři malují mapky dosti fórově a může se stát, že vítr vanoucí směrem od BTSky sebere vašemu telefonu signál...

Tato malá mapka je jen náhled. Tištěné mapy by měly být k dispozici u prodejců či v prodejnách Paegasu během týdne - dvou.