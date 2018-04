Nová laciná bomba od Motoroly se jmenuje MOTOFONE

Po čtyřech novinkách představených minulou noc uvádí Motorola další nový mobil. Tentokrát se nejedná ani o véčko a ani o vysouvací model, ale o telefon klasické koncepce. Nese prozaické označení MOTOFONE a může se pochlubit několika nej.

Tak především to bude vůbec nejtenčí Motorola všech dob. Tloušťka telefonu se totiž vešla pod magickou hranici jednoho centimetru a to o rovný milimetr. Dosud nejtenčí Motoroly, modely L6 a L7, mají tloušťku 11 milimetrů. Novinka je tak o dva milimetry překonává.

O úplně nejtenčí mobil na světě ale nepůjde. Tento primát totiž drží Samsung X820, který má v nejtenčím místě pouhých 6,9 milimetru. Maximální tloušťka je v případě tohoto modelu 9,9 milimetru. Samsung má i další rekordmany, například véčko D830 má tloušťku 9,9 milimetrů a je tak nejtenčí svého druhu na světě. Legendární Motoroly RAZR V3(i) jsou pak "tlusté" celých 14 mm.

Tenký a přitom trochu odolný

Tenká konstrukce ale není jediným lákadlem nové Motoroly MOTOFONE. Hned na první pohled zaujme zcela plochá klávesnice, u které nenajdeme žádné mezery mezi tlačítky. Telefon tak výrobce prezentuje jako prachuodolný. Tvar přístroje odkazuje na tenký model SLVR L7, zde již asi nic extra nového vymyslet nejde.

Při pozorném pohledu na obrázek zjistíte, že do displeje na horní hraně zasahuje logo výrobce. Zajímavě provedené jsou i horní ikony zobrazující sílu signálu a stav baterie. Displej navíc používá novou technologii EPD, tedy "Electrophoretic display". Podle Motoroly je největší výhodou tohoto displeje výborná čitelnost i na přímém slunečním světle.

Nové menu pro každého

Telefon má nové menu, které by mělo usnadnit ovládání telefonu. Telefon dokáže navádět majitele svým menu pomocí hlasových rad a animací. K dispozici bude množství jazykových mutací, takže MOTOFONE na vás bude mluvit vaším jazykem. Jak přesně nové menu vypadá, netušíme, ale z pohledu na obrázky je zřejmé, že telefonu chybí kontextové klávesy.

Styl za pár korun!

Kdo by čekal, že MOTOFONE bude luxusní mobil, hluboce by se mýlil. Naopak, MOTOFONE bude levný mobil pro rozvojové trhy, jeden ze základních produktů projektu "Connecting the Unconnected". Nepřekvapí proto, že telefonu chybí fotoaparát a asi v něm nenajdeme ani žádné další pokročilé funkce, jako MP3 přehrávač. Naopak předností přístroje by měla být velká výdrž na jedno nabití baterie.

Výrobce zatím nezveřejnil přesnou specifikaci produktu a zatím neuvádí ani jeho cenu. Zatím prozradil jen předběžný termín uvedení na trh - MOTOFONE bude k dostání ještě letos. Přístroj bude k dispozici ve standardu GSM i CDMA.