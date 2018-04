Nová kampaň pro Paegas Twist

Dnes večer bude mít v televizi premiéru nový reklamní spot na službu Paegas Twist, který by měl napomoci v dalším rozšíření povědomí o službách Paegas a zejména o nejoblíbenější službě předplacených karet v ČR Paegas Twist. "Reklama se obrací zejména na mladší generace, protože právě její představitelé patří k nejčastějším uživatelům předplacené služby," uvedla tisková mluvčí společnosti RadioMobil Tereza Kakosová.

Hlavním cílem nových spotů připravených agenturou EURO RSCG, která připravuje prakticky všechny reklamní kampaně společnosti RadioMobil, je podpora image Paegas Twist s ústředním mottem Twistu "Nevaž se, odvaž se." "O předplacenou službu Paegas Twist je ohromný zájem, který neustále roste poté, co jsme v polovině ledna umožnili jejím uživatelům jako první operátor v ČR a jeden z prvních na světě odesílat krátké textové zprávy," dodal marketingový ředitel společnosti RadioMobil Robert Chvátal. Celý spot je v podstatě hudební videoklip, v němž mladí lidé využívají mobilní telefon v různých situacích, což snímá dynamicky se pohybující kamera, kdy jeden záběr plynule přechází v další.

Nad vznikem spotu existujícího ve třech variantách: jedna šedesátivteřinová a dvě třicetivteřinové, dohlížel mladý maďarský režisér Nimrod Antal, který dosud v ČR nenatáčel. "Poté, co nám Nimrod Antal představil svou koncepci dynamického obrazu a hudby, jsme se poněkud obávali... Nicméně výsledkem jsme byli velmi příjemně překvapeni a troufám si tvrdit, že jde o jeden z nejlepších současných reklamních spotů připravených v ČR," poznamenal k tomu manažer marketingových komunikací Milan Vašina. Kameru měl v ruce angličan Gordon Spooner, který má s RadioMobilem naopak bohaté zkušenosti, neboť se už podílel na natáčení šesti předchozích televizních spotů na služby Paegas. Produkci zajišťovala Pavla Burgetová z firmy Stillkings films. Natáčelo se jeden týden v polovině března na několika místech Prahy - například v klubu Roxy nebo v Havelské ulici -, ale i na Slapech. Samozřejmě by reklama nebyla kompletní, pokud by jí chyběl zvuk. O ten se postarala česká populární skupina J.A.R. a použitá píseň, ve které zpívá Dan Bárta, je z teprve chystaného alba.

Akciová společnost RadioMobil je operátorem sítě GSM s názvem Paegas. Největším akcionářem společnosti jsou s 51 % České radiokomunikace a.s. a mezinárodní konsorcium CMobil, které je vlastníkem 49 % akcií. CMobil přitom tvoří: německý operátor T-Mobil (Deutsche Telekom), italský operátor TIM, dále PVT, Telekomunikační montáže Praha a Spořitelní kapitálová společnost.

Síť GSM Paegas dnes pokrývá přes 96 procent české populace. Mobilní telefon GSM Paegas si zákazníci mohou k dnešnímu dni vzít do 63 zemí celého světa a využívat služeb roamingu u 117 operátorů. Služeb sítě GSM Paegas využívalo v polovině března 1999 již více než 440 tisíc zákazníků.









