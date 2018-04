Nová hvězda mezi komunikátory – recenze HTC TyTN II

Model TyTN II je již delší dobu znám pod označením HTC Kaiser. Předpokládalo se, že pod tímto kódovým jménem se stejně jako všechna předchozí HTC prodávat nebude a i my jsme měli za to, že konečné označení bude zapadat do dnešní struktury pojmenovávání produktů HTC. Kaiser se tak měl jmenovat P4550. Nakonec však bylo zvoleno jméno jasně odkazující na předchůdce.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Špičkově vybavený komunikátor s výsuvnou qwerty klávesnicí.

Kaiser na původní TyTN navazuje již na první pohled – design sice prošel jistým vývojem, ale odkaz na předchozí model tu jistě je. Podobné jsou si přístroje i po technické stránce, díky některým změnám v konstrukci a výbavě je však TyTN II podstatně dál než jeho předchůdce. Prakticky můžeme říci, že HTC Kaiser je jediným důstojným soupeřem špičkového komunikátoru od Nokie, modelu E90.

Ještě než se naplno pustíme do recenze, máme tu jedno malé upozornění. Přístroj, který jsme testovali, byl předsériovým vzorkem. Byl sice plně funkční, ale prozatím postrádal českou lokalizaci, s níž se u nás bude samozřejmě prodávat. Rovněž některé drobné detaily, na které v průběhu recenze narazíme, mohou být ve finální verzi vylepšeny.

Vzhled a konstrukce – malinkatý notebook

Oproti svému předchůdci prošel TyTN II samozřejmě designovými změnami, nicméně na úspěšnou řadu komunikátorů s výsuvnou qwerty klávesnicí navazuje na první pohled. Relativně fádní a obyčejný vzhled TyTNu je ten tam a TyTN II, ačkoli stále především konzervativně založený, nabízí podstatně větší dávku elegance.

S většinou ostatních produktů HTC má Kaiser společný především oblý design, hrany nejsou u HTC (s výjimkou modelu Advantage) vítané. Tělo TyTNu II je převážně černé, jen kovový rámeček okolo displeje a kláves má tmavou, ocelově šedou barvu. Boky horní vlevo se odsouvající části s displejem jsou z lesklého materiálu. Na něm však téměř nezůstávají otisky prstů, všimnete si jich až při velmi detailním zkoumání. Dalším oživením jsou stříbrné klávesy pro ovládání hovoru a tlačítka Start, OK a potvrzovací střed.

Zbytek těla tvoří matný plast. Vlnkovité provedení boků přístroje připomíná třeba staré MDA Compact. Kryt baterie zabírá celou zadní plochu a zůstávají na něm mastné stopy od upocených rukou. Chvíli nám také trvalo, než jsme zjistili, jak se kryt sundává. Nakonec to není tak složité, ale chce to najít ten správný grif. Kryt totiž stačí jenom kousek posunout směrem vzhůru a pak jde normálně sejmout. Jenže na svém místě drží téměř jako přibitý a k posunutí je potřeba vyvolat poměrně velký tlak na jeho spodní část – ideální je zabrat nehtem nad datovým miniUSB konektorem, který se nachází na spodní straně přístroje.

Rovněž na spodní straně, ale na odsuvné části s displejem, se nachází slot pro paměťové karty microSD. Vrchní strana je naopak zcela prázdná. Ani na bocích přístroje se nekoná žádná extravagance – vpravo je vypínací tlačítko a spoušť fotoaparátu, v dolním rohu pak umně zakomponovaný stylus. Opět si jen povzdechneme – proč dole, proč ne nahoře? Stylus není na rozdíl od předchůdce teleskopický a působí podstatně solidnějším dojmem. Mohl by ale být malinko tlustší a možná i těžší, to ale záleží spíš na preferencích každého jednotlivce.

Při zkoumání zevnějšku přístroje jsme ještě vynechali levý bok. Tam se nachází klávesa hlasového ovládání, klávesa OK a mezi nimi již z TyTNu známé rolovací kolečko s potvrzovací funkcí.

Tak a teď pojďme na to nejzajímavější – vysouvací konstrukcí Kaiseru. Stejně jako u mnoha dalších přístrojů i zde se část s displejem odsouvá na levou stranu a odhalí tak vcelku rozměrnou qwerty klávesnici. Ta je prakticky shodná s tou u staršího TyTNu, jen kontextová tlačítka se trochu posunula a mírně se zakousla do horní řady kláves. Jak záhy zjistíte, má to svůj důvod.

Ještě než jej ale odhalíme, podíváme se na to, kde TyTN II schovává simkartu – slot pro ni je totiž viditelný právě až po odsunutí displeje a nachází se na jeho zadní straně. Dvířka jsou proti náhodnému otevření zajištěna pojistkou a celý mechanismus je kovový a hodně robustní.

Pokud se pokusíte na pojistku zatlačit a slot pro simkartu otevřít, pravděpodobně odhalíte jednu z největších novinek HTC Kaiser. Jak již jistě mnozí tušíte, displej TyTNu II se dá vyklopit směrem vzhůru. Přístroj pak na stole vypadá tak trochu jako malinkatý notebook. Právě touto konstrukcí se HTC posunulo do role přímého konkurenta komunikátorů od Nokie, které použití v tomto stylu umožňují již delší dobu.

Tato konstrukce je samozřejmě výhodnější při používání přístroje položeného na stole. Ne že by to s displejem na ležato nešlo, ale s vyklopeným displejem je prostě práce přirozenější. Navíc vám na displej nevidí osoba, která sedí proti vám, což se také může hodit. Poněkud zvláštní výklopnou konstrukcí se HTC vyhnulo nutnosti použít dva displeje, tak jak to dělá právě Nokia. Nutná není ani komplikovaná otočná konstrukce známá třeba z HTC Universal.

Prazvláštní provedení může na první pohled budit obavy o trvanlivost celého řešení. Klouby, které vyklopení umožňují, jsou však velmi robustní a navíc nejsou přímo spojeny s displejovou částí. Klouby vlastně vyklápí pouze kovovou desku, která teprve nese část s displejem a zapadá do jeho kolejniček, které umožňují samotné vysouvání.

Chod celého mechanismu je velmi hladký a přesný, přitom stále zůstává dostatečný odpor tak, aby nedocházelo k nechtěnému vysouvání. Vůbec zpracování a provedení TyTNu II je jeho velikou předností, tady si HTC zaslouží jedničku s hvězdičkou.

Dlužni jsme vám ještě rozměry a hmotnost HTC Kaiser. V ruce působí přístroj menším dojmem než předchůdce, přitom půdorysné rozměry se vlastně prakticky nezměnily. Znát je však třímilimetrový úbytek na tloušťce. Konkrétní hodnoty jsou 112 x 59 x 19 mm, hmotnost pak mírně narostla na 190 gramů. Pro porovnání, Nokia E90 měří 132 x 57 x 20 mm a váží 210 gramů.

Baterie – zlobivý ukazatel

Výdrž baterie HTC TyTN II se nám zprvu zdála být hodně podprůměrná. Už po necelém jednom dni používání (pravda, docela intenzivního) hlásil ukazatel stavu baterie kritické hodnoty.

Jenže jak jsme posléze zjistili, šlo asi jen o to, že nebyl zcela správně „naformátován“. V onom kriticky vybitém stavu totiž telefon zvládl ještě dalších několik hodin tentokrát již velmi intenzivního zatížení. Když jsme pak přístroj nabili a začali jej normálně používat, zjistili jsme, že se ukazatel umoudřil a dá se na něj spolehnout.

Samozřejmě stále můžete TyTN II bez problémů vybít i za necelý den – stačí intenzivně využívat veškeré datové možnosti přístroje nebo vestavěný GPS modul. Pokud jej ale používáte k běžné práci s občasným využitím těchto technologií, můžete počítat s celkem rozumnými dvěma dny práce. Přístroj vydržel i pracovní pátek a klidný víkendový provoz na jedno nabití.

Displej a ovládání – jen VGA chybí k dokonalosti

Ovládání přístrojů od HTC patřilo vždy k těm nejsnadnějším a nejdotaženějším v oboru. Ani TyTN II není výjimkou. Od svého předchůdce si vzal celkově několik módů ovládání – v zavřeném stavu lze používat soubor navigačních kláves a potvrzovacích tlačítek, ke stejnému účelu lze využít i boční tlačítko a rolovací kolečko. V otevřeném stavu je pak tradičně k dispozici klasický kurzorový kříž a kontextová tlačítka pod displejem. Pokud je ale displej vyklopený, je ke kontextovým klávesám poměrně těžký přístup a doporučujeme spíše rovnou sahat na displej.

Kontextovým tlačítkům tak ke snadné použitelnosti při vyklopeném displeji nepomohl ani jejich přesun a částečné zapuštění do horní řady kláves. Přitom ta je již dobře přístupná a s psaním nejsou problémy. Klávesnici jako takovou hodnotíme velmi pozitivně, od původního TyTNu se na ní prakticky nic nezměnilo. Nebyl k tomu žádný závažný důvod. Po krátkém tréninku budete psát jistě velmi rychle. Otázkou tak zůstává, jak to bude ve finále se zadáváním diakritiky.

V ovládání nás čeká i jedna novinka. Tu objevíme po rozsvícení displeje – jedná se o panel HTC Home na Today obrazovce. Ten je převzatý z modelu Touch a jedná se o jednu z částí ovládání Touch FLO. Na Today obrazovce tak na displeji vidíte veliké digitální hodiny a pod nimi sadu pěti ikonek. První vás zavede právě k hodinám a informaci o přijatých e-mailech, SMS zprávách a zameškaných hovorech.

Druhá záložka umožní nastavit si 9 nejoblíbenějších čísel na rychlou volbu, třetí ukrývá předpověď počasí, čtvrtá pak malý launcher, kam si opět můžete navolit devět nejoblíbenějších programů a funkcí. Mezi velmi užitečné patří třeba ikonka pro regulaci podsvícení displeje v několika krocích. Poslední záložka ukrývá vyzváněcí profily. Vše se ovládá pohodlně prstem, protože ikonky v HTC Home jsou dostatečně veliké. Přitom na Today obrazovce stále ještě zbude dost místa na další důležité informace. TyTN II disponuje i kouskem samotné Touch FLO technologie. Skrolovat po obrazovce můžete tažením prstu. Chce to sice trochu cviku, ale zanedlouho to pro vás bude velmi pohodlné. Nutnost používat při ovládání Kaiseru stylus je tak opět o něco menší.

Vůbec celé uživatelské prostředí HTC TyTN II je poměrně přívětivé a vylepšení od HTC jsou do standardních Windows Mobile 6 implementována velmi elegantně. Jedním z dalších takových je například HTC Task Manager, jehož ikonka se může zobrazovat v pravém horním rohu displeje – snadno pak můžete přepínat mezi spuštěnými programy, vypínat ty, které již nechcete. Rovněž si lze nastavit, že se programy mají automaticky stisknutím křížku nebo OK klávesy ukončit, místo se jen schovat na pozadí. Ukončení lze také provést delším podržením zmíněných tlačítek.

Samotný displej, na kterém se celé toto odehrává, má pro Windows Mobile tradiční rozlišení 320 x 240 obrazových bodů. Tolik nabízí Nokia E90 na vnějším displeji, hlavní displej má rozlišení 800 x 352 bodů. Jde tak asi o jedinou část, kde HTC TyTN II zaostává za špičkou. VGA rozlišení by tomuto přístroji opravdu slušelo. Pravděpodobně si však budeme muset počkat až na chystané HTC Omni.

Pochvalu si TyTN II nezaslouží ani za rychlost reakcí na uživatelovy pokyny. TyTN je prostě pomalý a nic na tom nezmění ani 400MHz procesor Qualcomm, kterým disponuje. Věříme však, že stejně jako v případě předchůdce dojde ve finální verzi k výraznému zlepšení.

Telefonování a zprávy – filtrování hovorů prosím

V oblasti telefonování a zpráv se mísí tradiční nabídka Windows Mobile s upgrady od HTC. Zprávy jsou spíše v režii systému, zde nebylo výrazně co vylepšovat. Podpora SMS, MMS a e-mailů je samozřejmá. Těšit se samozřejmě v případě mailů můžete i na Push technologii Exchange Active Sync. Díky integrované klávesnici a konstrukci telefonu pro vás bude psaní mailů na Kaiseru radostí.

I telefonování s Kaiserem je poměrně zábavnou kratochvílí. Přístroj podporuje všechna čtyři pásma GSM a k tomu i čtyři pásma sítí UMTS – 800, 850, 1900 a 2100 MHz. Přístroj má i přední kamerku pro videohovory, zmizelo však samostatné tlačítko pro jejich iniciaci, které měl první TyTN.

Samozřejmostí je bohatý adresář, samotné ovládání hovorů funguje také velice dobře. Phone aplikaci můžete spustit stiskem zeleného tlačítka, nebo stačí vysunout klávesnici a začít na ní rovnou psát, aplikace se otevře sama a začne vyhledávání. Bez vysunuté klávesnice jsou na displeji výrazná tlačítka, která se dobře ovládají i prstem. O vyzváněcích profilech jsme rovněž již mluvili, k dokonalosti tak TyTNu II chybí pouze filtrování hovorů. To bohužel budete muset dořešit nějakou externí aplikací.

Na kvalitu hovoru si nelze nikterak stěžovat, delší hovory však budou rozhodně příjemnější, pokud použijete dodávaná sluchátka nebo třeba vlastní bluetooth handsfree. Přístroj je přeci jenom poměrně těžký a jeho dlouhodobé držení u ucha je poněkud únavné.

Organizace a data – svištíme na všech frontách

UMTS, HSDPA (3,6 mbit/s), wi-fi, EDGE, Bluetooth 2.0, nic z toho TyTNu II nechybí. Absenci infraportu klidně omluvíme, ten je dnes opravdu výrazně na ústupu. TyTN II je tak opravdu univerzálním datovým zařízením a směle se může postavit konkurenční Nokii. Ke snadnému ovládání a nastavování datových technologií slouží aplikace Comm Manager.

Ano, v organizační rovině HTC nijak nezaostává. Ostatně to zaručuje samotný operační systém. K dispozici je tak sada tradičních nástrojů, jako je kalendář, úkolovník, poznámky, kalkulačka nebo aplikace Word, Excel a PowerPoint Mobile. Nechybí ani prohlížeč souborů PDF.

Nechybí ani internetový prohlížeč Mobile Internet Explorer. Ten je sice ve verzi Windows Mobile 6 vylepšen, ale stále nepatří k tomu nejkvalitnějšímu, co můžeme na poli Windows Mobile najít, o celkové oblasti komunikátorů nemluvě.

Dodejme, že k TyTNu II v balení pravděpodobně nedostanete žádnou paměťovou kartu, a tak si budete muset k přístroji nějakou dokoupit. Pokud chcete využívat další poměrně veliké lákadlo Kaiseru, vestavěnou GPS navigaci, doporučujeme kartu co největší.

Vestavěný GPS modul je stejně jako procesor zařízení od Qualcommu. Nejde tedy o tradiční SiRF Star III čip, ale nikterak to nevadí. Citlivost modulu je v TyTNu II dobrá, první start zařízení trval zhruba 40 sekund, opětovné nalezení pozice pak bylo téměř okamžité. Přístroj si pomáhá pomocí aplikace Quick GPS, která umožní stáhnout z internetu data o momentálních pozicích satelitů. Výhodné je, že se tato data mohou stahovat vždy, když Kaiser připojíte k počítači a začne synchronizace.

Stejně tak jako nedostanete s přístrojem žádnou paměťovou kartu, nedostanete ani mapové podklady. Ty si budete rovněž muset pořídit sami.

Zábava – konečně slušný fotoaparát

Zábavní stránka operačního systému Windows Mobile zůstává již po dlouhou dobu téměř beze změny. Více méně jde o systém do-do – tedy dodělej doma. Základní nabídku tvoří dvě tradiční hry – Solitaire a Bubble Breaker a multimediální přehrávač Windows Media Player, který každý rozumný uživatel ihned vymění za nějakou použitelnější aplikaci. Pro přehrávání hudebních souborů nabízí HTC standardně přeci jen lepší alternativu – program Audio Manager. Ten má jednoduché ovládání a má tu výhodu, že se informace z něj mohou zobrazovat přímo na Today obrazovce a přehrávání tak lze ovládat přímo z ní. K přehrávání streamovaných mediálních souborů slouží opět program od HTC – Streaming Media.

Nejvíce zábavy si však asi užijete s vestavěným fotoaparátem. Má rozlišení 3 megapixely a nechybí mu automatické zaostřování. Naopak postrádá třeba diodový blesk. Fotoaparát má i rozsáhlou sadu funkcí. Samozřejmostí je vyvážení bílé a kompenzace expozice. Nechybí možnost nastavení měření expozice – na výběr je centrální a plošné.

Je zde i panoramatický mód focení a sériové snímání, v tomto případě pak ale mají jednotlivé snímky pouze VGA rozlišení. S Kaiserem lze natáčet i videa a to v maximálním rozlišení CIF – tedy 352 x 288 bodů. Upravit dokonce můžete i kontrast, nasycení a odstín barev a celkovou ostrost obrázků. Pokud si především s tímto nastavením trochu pohrajete, lze dosáhnout opravdu velmi kvalitních snímků.

Fotoaparát prostě fotí velmi dobře a směle se může postavit svým soupeřům z třímegapixelové kategorie. Fotit můžete dvojím způsobem. Buď namáčknutím spouště a po zaostření jejím domáčknutím, nebo stiskem potvrzovacího tlačítka. Ve druhém případě pak telefon nejprve zaostří a pak teprve scénu vyfotí. I přes to, že spoušť je na pravém boku a láká k fotografování v pozici naležato, pořizuje fotoaparát snímky tvrdošíjně na výšku. Třeba je to ale nedostatek, který odstraní finální verze komunikátoru.

Shrnutí – král mezi komunikátory