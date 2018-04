Nová hudební naděje – preview Sony Ericssonu W705

Vysouvací Walkmany Sony Ericsson nás doposud snad kromě modelu W910i nijak výrazně nezaujaly. Výrobce se v jejich případě dost často potýkal s podivnou kvalitou zpracování a především použité materiály příliš neodpovídaly dané kategorii. A na problém s praskajícími klávesnicemi u W580, potažmo nehudební verze S500, bude výrobce ještě dlouho ve zlém vzpomínat.





Model W705 má ale dát na jakékoli nářky zapomenout. Důkazem je třeba fakt, že dávno pryč jsou zvláštní pestré barvy, které sice mohly zaujmout několik teenagerů, ale širšímu publiku k srdci nepřirostly. Námi testovaný kousek byl vyveden ve velmi elegantní a luxusně působící kombinaci stříbrné, zlaté a tmavě hnědé barvy. K dispozici by měla být i červená verze a uvidíme, jakými dalšími variantami se výrobce ještě pochlubí.





Z hlediska designu to ale W705 opravdu sluší – tělo má jednoduché a elegantní tvary, čelní strana je tak například zcela přísný obdélník. Boky se směrem k zadní, opět ploché straně zaoblují, a tak telefon dobře padne do ruky. Příjemný je i použitý materiál povrchu – soft touch. Jsou na něm sice vidět mastné stopy, ale z tohoto hlediska jsme už zažili i daleko horší případy. Okolo displeje najdeme kov a ani obyčejné plasty, které zabírají plochu pod displejem a také klávesnici, nepůsobí na pohled ani na dotek zase tak obyčejně. Prostě použitými materiály a jejich provedením nás model W705 naladil opravdu příjemně. A když k tomu přidáme i rozměry „tak akorát“ - 95 x 47 x 14 mm a hmotnost 98 gramů, je zaděláno na úspěch.





Jenže hned vzápětí se musí dostavit slova kritiky. Je sice možné, že to byl pouze případ našeho prototypu, ale zpracování telefonu už tak přesvědčivé jako použité materiály není. V zavřeném stavu má třeba vysouvací mechanismus docela slušnou vůli – nikoli však do stran, ale směrem vzhůru – jako byste chtěli displej od těla odloupnout. Při používání tato vůle není nijak na závadu, jenže se bohužel zpod displeje občas ozývají všelijaké pazvuky. To ale není vše – ještě brutálnější zvuky začal asi po týdnu používání vyluzovat kryt baterie, a to v jeho spodní pravé části. Přesně v tomto místě je umístěn posuvný zámeček, který celý kryt drží.





Model W705 je sesterskou variantou již prodávaného Sony Ericssonu G705. Konstrukce obou telefonů je prakticky totožná, jenže model G705 se nám do redakce zatím nedostal, a tak nemůžeme posoudit, jak by na tom mohl se zpracováním být finální kousek nového vysouvacího Walkmanu. Budeme doufat, že výsledný dojem bude daleko lepší než u prototypu.





Pojďme ale zase na chvíli chválit. Velmi se nám třeba líbí rozměrný displej s úhlopříčkou 2,4 palce a rozlišením 320 x 240 obrazových bodů. Přesně takovou zobrazovací jednotku nabízí i momentální vlajková loď, model C905. V menším a tenčím těle W705 však displej vypadá ještě větší a uživatel se do něj musí dozajista zamilovat. Vždyť donedávna byly podobné úhlopříčky vyhrazeny pouze chytrým telefonům.





Výborná je i další výbava telefonu – na podporu EDGE, UMTS a HSDPA jsme si rychle u nových Sony Ericssonů zvykli, a tak nemůže chybět ani tady. Novinkou je v hudební řadě i podpora wi-fi, kterou jako první opět přinesla vlajková loď C905. K absolutní dokonalosti tak chybí jen případný vestavěný GPS modul – takhle se třeba vestavěné Google Maps musí spolehnout pouze na data získaná ze sítě. Naopak výrobce myslel na dostatečnou porci paměti a telefon bude dodáván se 4 GB paměťovou kartou. Pro vaši hudbu tak bude místa dost.





Hudební přehrávač je naprosto standardní jako v dalších modelech hudební řady. Dalším z lákadel W705 by mohl být vestavěný 3,2 megapixelový fotoaparát s přisvětlovací diodou. Stále mu však chybí automatické ostření, a tak bychom kdovíjak zajímavé výsledky neočekávali. Bohužel kvalitu fotografií jsme si nemohli ověřit, protože právě s focením měl prototyp problémy. U telefonu, který se chystá na trh teprve až za tři měsíce, to není nic neobvyklého.





Fotografie by měly být vždy automaticky orientovány správným směrem, postarat se o to má vestavěný pohybový senzor. Ten jsme si mohli vyzkoušet alespoň v mediálním menu, kde funguje stejně jako u C905. Na rozdíl od mnohých konkurenčních telefonů senzor u W705 reaguje na otočení velmi rychle, ale na druhou stranu nikoli přehnaně citlivě. Orientace displeje se tak mění opravdu ve chvíli, kdy to tak uživatel chce.





Senzor navíc můžete využít při hraní některé z vestavěných her – z pětice předinstalovaných senzor podporoval Bowling a závodní hru Nitro Street Racing. Pro přemýšlivé hráče tu je Sudoku a pro akčněji zaměřené hra Bubble Town. No a pro hudební fanoušky zde nemůže chybět hra Guitar Rock Tour, tedy mobilní obdoba slavného Guitar Hero. Tato bohatá herní výbava by měla v telefonu zůstat i ve finále, takže se s W705 rozhodně nebudete nikdy nudit.





I v oblasti aplikací je nový hudební model doslova nacpaný až po střechu – tady je ale otázka, zda tu všechny programy ve finální verzi zůstanou. Pokud ano, bude to opravdu příjemný bonus. Za standardní se dá jistě považovat přítomnost AccuWeather, WorldClock 3D nebo nové aplikace pro přístup k portálu YouTube. Tipneme si, že v telefonu nezůstane navigační program Wayfinder Navigator – jednoduše proto, že telefon nemá GPS modul. Pravděpodobně jde o pozůstatek ze sesterského modelu G705, který GPS má.





Další aplikace by v telefonu mohly zůstat – třeba CamPlus, který z vašeho telefonu udělá malého špiona – pořizuje totiž snímky v daném časovém intervalu nebo ve chvíli, kdy se v okolí něco pohne. Zábavný je program na vytváření vlastních komiksů – Comeks Strips. Ten jsme popisovali třeba v nedávné recenzi tenkého modelu T700. A opět nemůže chybět aplikace pro hudební fanoušky – Music Quiz, která vás bude testovat ve znalosti vaší hudební databáze.





Z hlediska uživatelského prostředí i dalších vlastností se W705 nijak neodlišuje od ostatních Sony Ericssonů minimálně střední třídy. Po vzoru C905 ale tento telefon přináší alespoň inovovaný editor zpráv. Ten je sice příjemný, ale co naplat, znaky stále odpočítává pouze před koncem a zjistit, kolikátou že to zprávu píšete, je dost problematické.





Když už jsme u psaní zpráv – výrazně nás nepřesvědčila ani klávesnice tohoto modelu. Ne že by byla vyloženě špatná, to nikoli. Ale tlačítka jsou překvapivě možná trochu malá a nevýrazně oddělená – klávesy jsou v jednom bloku a jen mírně vypouklé. To dává prostor k překlepům. Proto pokud hledáte telefon na psaní desítek zpráv denně, musíte se poohlédnout jinde.





I přes některá kritická místa na nás udělal Sony Ericsson W705 dobrý dojem. Vděčí tomu především za elegantní vzhled a výbornou výbavu – a to jak hardwarovou, tak softwarovou. Vadou na kráse by mohlo být místy problematické mechanické zpracování, ale věříme, že to výrobce dokáže do finální podoby doladit – však již několikrát nás Sony Ericsson přesvědčil, že to dovede. Ostatní nedostatky jsou již běžně v normě a záleží jen na vás, jaké priority při výběru mobilního telefonu máte. Pokud ale chcete nový mobil relativně rychle, na W705 si nechte zajít chuť – u nás se nejspíš objeví až na jaře. Cenu tou dobou odhadujeme někde těsně pod současnou úrovní ceny modelu G705, tedy pod hranicí 7 000 korun. G705 do té doby jistě o něco zlevní. A stále bude mít výhodu přítomnosti GPS čipu, dostanete k němu ale menší kartu, horší sluchátka a pravděpodobně bude chudší i jeho programová výbava.