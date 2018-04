Nová HTC Radar a Titan. Více než slibný start Windows Phone Mango

Nová Windows Phone 7.5 Mango mají uživatelům přinést řadu nových funkcí a stát se základem opravdové ofenzívy mobilního operačního systému od Microsoftu. První zbraně pro tuto ofenzivu přichystalo pro evropský trh HTC.

Dvě novinky představila firma hned na čtyřech místech najednou: v Berlíně, Londýně, Paříži a Barceloně. My jsme navštívili neformálně působící tiskovou konferenci v Berlíně. Uvolněná atmosféra možná trochu zlehčovala důležitost obou nových modelů.

V dnešní záplavě androidů na sto a jeden způsob působí dvě nová HTC s Windows Phone tak trochu jako nepatřičné zjevení. Oba telefony se drží vcelku konzervativního designu, který vychází z předchozích windows telefonů značky. Žádný z přístrojů se také vlastně nechlubí žádnými superlativy, z normálu dnešního mobilního světa vybočuje pouze úhlopříčka displeje u lepšího modelu Titan.

Jenže, jakkoli Titan i Radar působí na první pohled nenápadně, ve skutečnosti půjde o tvrdé soupeře především řadě androidích telefonů. Skrytá síla novinek je totiž v jednoduchosti používání systému Windows Phone Mango. Systém přinesl spoustu vylepšení a pro mnoho uživatelů bude tvořit srozumitelnější a stravitelnější alternativu k androidu. Pochopitelně ale bude stále i mnoho takových, kteří budou mobilní windows považovat za příliš svazující.

HTC Titan – obří displej pro nejlepší windows telefon

Model Titan je ztělesněním představy o nejlepším Windows Phone telefonu, jaký může dnes existovat. Titan dostal do vínku především obří displej s úhlopříčkou 4,7 palce. Při rozlišení 800 × 480 pixelů je displej stále velmi jemný, překvapí také široké pozorovací úhly a kvalita podání barev. Přitom jde stále o S-LCD panel, který jsme u prvních Windows Phone HTC docela kritizovali. Očividně se povedlo zapracovat na vylepšení, a displej tak neohromuje jenom úhlopříčkou.

Zatímco displej je větší než u kteréhokoli jiného chytrého mobilu současnosti (Samsung svůj 5,3 palcový Galaxy Note už označuje za přístroj jiné kategorie), ostatní hardware už nepatří na absolutní vrchol dnešní doby. Procesor s taktem 1,5 GHz má pouze jedno jádro, paměť RAM má hodnotu 512 MB. Především u procesoru je toto omezení dáno samotnou platformou, dvoujádrové Windows Phone telefony ještě asi poměrně dlouhou dobu neuvidíme.

Jenže zatímco například špičkové android telefony se musely do honby za dvoujádry pustit i proto, aby vůbec na takových přístrojích rozumně rychle fungoval samotný systém, u Windows Phone telefonů tomu tak není. Uživatelské prostředí je velmi rychlé, nikde nedochází k žádným zaškobrtáváním a vše funguje podle očekávání. Když k tomu připočteme ještě kvalitní zpracování kovového těla Titanu, působí hotově a spolehlivě. Telefon dává jakousi jistotu, že v následujících měsících nebude potřeba hned několikrát aktualizovat systém.

Velký displej titanu znamená, že i samotný telefon je hodně veliký. Rozměry 131,5 × 70,7 × 9,9 mm ale v ruce nepůsobí tak strašlivým dojmem, Titan je stále ještě kapesní zařízení. Bude ale velmi zajímavé pozorovat, kde pro uživatele leží tato hranice.

HTC Radar – potenciál prodejního hitu

Zatímco HTC Titan by mělo potrápit ty nejlepší androidí smartphony, menší a levnější model Radar se utká se soupeři ve střední třídě. Nenabízí žádné technické výstřelky, výrobce tak v jeho specifikacích třeba zdůrazňuje pětimegapixelový fotoaparát se světelností objektivu F 2,2 (Titan má stejnou hodnotu a rozlišení 8 mpx). Obě nová HTC by se tak mohla stát velmi dobrými fotomobily se schopností fotit i ve zhoršených světelných podmínkách. Fotoaparáty novinek také disponují mechanickou spouští, funkcí panorama a natáčí video v maximálním rozlišení 720p (i to může být omezení způsobené jednojádrovým procesorem).

Radar padne skvěle do ruky, opět musíme pochválit naprosto příkladné zpracování přístroje. Překvapí možná trochu vyšší hmotnost, na druhou stranu telefon působí solidnějším dojmem než lehké plastové kousky.

Radar se bude vyrábět ve dvou barevných verzích: stříbrné a bílé. Stříbrná varianta je trochu konzervativnější, bílá je výraznější a upoutá pozornost. I pro Radar platí, že vše funguje bleskurychle a plynule, a to i přes použití "slabého" 1 GHz jednojádrového procesoru. Chválíme i displej, který má při úhlopříčce 3,8 palce opět podobné kladné vlastnosti jako displej titanu: tedy výborné podání barev, široké pozorovací úhly a dobrý kontrast. Pravda, na přímé porovnání s novými AMOLED displeji jiných výrobců si budeme muset počkat.

Díky kombinaci rychlého a intuitivního operačního systému, kvalitního zpracování a velmi dobré funkční výbavy by se telefon HTC Radar mohl stát velmi dobře prodávaným modelem. Vše ale záleží na ceně, kterou výrobce nastaví. Pro zákazníky na některých trzích pak má HTC připraveno ještě nejméně jedno lákadlo: podobně jako na nejnovějších androidích kouscích firmy, i na nových Windows Phone telefonech bude fungovat služba HTC Watch pro sledování filmů a dalšího video obsahu. Dodejme, že ne v Česku.

Technická specifikace obou novinek:

Název HTC Titan (HTC Radar) Rozměry [mm] 70,63 × 130,66 × 9,9 (61,5 × 120,5 × 10,9) Hmotnost [g] 160 g (137 g) Platforma Windows Phone 7.5 Procesor Qualcomm MSM 8225, 1,5 GHz (1 GHz) RAM 512 MB FlashROM 16 GB (8 GB) - microSD Sítě Quadband GSM, UMTS Data GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ Displej - typ kapacitní S-LCD Displej - rozlišení 480 × 800 pix Displej - úhlopříčka 4,7" (3,8") Satelitní navigace ano, Bing mapy Wi-fi 802.11 b/g/n Bluetooth verze 2.1, A2DP Digitální fotoaparát 8.0 MPix (5.0MPix), 720p videa, světelnost f/2.2, ohnisková vzdálenost 28 mm Další FM rádio, gyroskop, světelný senzor, senzor přiblížení, podpora DLNA, čelní 1,3 MPix (0,3 MPix) kamera Baterie 1 600 mAh (1 520 mAh)

Potenciál Windows Phone

Obě nová HTC ukazují, že ve Windows Phone Mango tkví veliký potenciál. Přístroje působí jako dospělé a funkční přístroje bez zbytečných komplikací. Určitá skupina zákazníků přesně na tyto argumenty uslyší.

Dalším argumentem pro HTC s Windows Phone Mango by mohla být výdrž baterie. Dle našich zkušeností s novou verzí Windows Phone je totiž systém z hlediska spotřeby energie o něco šetrnější než Android. V kombinaci s 1 520 mAh baterií u Radaru a 1 600 mAh u Titanu by pak mohla být výsledkem i velmi dobrá výdrž na jedno nabití. Každopádně, na reálné výsledky si budeme muset ještě počkat. Zatím ale vše vypadá pro nová windows pozitivně.