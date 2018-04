Nová HTC One mají výkonu na rozdávání

Redaktoři testy provedli během barcelonského mobilního kongresu a zaměřili se na benchmarky Quadrant, Nenamark2, Linpak aAnTuTu. V případě One S výkon otestovali jen v prvních dvou aplikacích.

Model One X běží na hojně používaném čtyřjádru Tegra 3 od NVidie, o stupínek horší, avšak stále výborně vybavené One S pod kapotou ukrývá nové dvoujádro od Qualcommu.

Ačkoli One S dosáhlo u dvou testů o něco lepších výsledků, použité dvoujádro Qualcommu výkonu SoC Tegra 3 nedosahuje. HTC One X má totiž HD displej s rozlišením 720 × 1 280 pixelů a čítá tak o téměř 80 pixelů více než qHD panel u One S (přesně 921 600 px vs. 518 400 px). A jelikož se grafika u těchto benchmarků vždy renderuje v nativním rozlišení, má Tegra 3 s vykreslováním daleko víc práce.

Zařízení/benchmark Quadrant Linpack AnTuTu Nenamark2 HTC One X 4 560 62 10 112 52 HTC One S 4 828 - - 60,6 Samsung Galaxy S II 3 200 47 6 000 50

Pokud výsledky srovnáme s Galaxy S II (Exynos 2 × 1,2 GHz, GPU Mali 400, WVGA displej - 384 000 px), který doposud patří mezi nejvýkonnější dnes prodávané smartphony, vykazují nová HTC One znatelně lepší výkon zejména v testu Quadrant. Výsledek HTC One X v benchmarku AnTuTu je pak oproti Samsungu vyšší o bezmála 80 %.