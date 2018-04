Nová HTC One: čtyřjádro jako vrchol, špičkový foťák pro všechny

Jestliže tisková konference Sony byla velkou tlačenicí a dlouhé čekání nepřineslo žádná překvapení, HTC na tom bylo v Barceloně o něco lépe. I na tiskové konferenci tchajwanského výrobce bylo plno, ale atmosféra rozhodně nebyla tak hektická. Na druhou stranu ani HTC nepředvedlo žádné velké překvapení a hodinové vystoupení představitelů společnosti mnohasethlavé publikum málem unudilo k smrti.

Hlavním důvodem obrovské nudy na tiskovce HTC bylo sáhodlouhé povídání šéfa společnosti Petera Chou o kvalitách fotoaparátu nové řady smartphonů One. Foťáku a jeho funkcím věnoval Chou asi půl hodiny – jistě, ukazuje to na to, jak důležitým kouskem výbavy se fotoaparát pro HTC stal. Ale na druhou stranu se vystoupení pana nejvyššího dá shrnout do jednoho odstavce.

Fotoaparáty modelů One přinesou řadu nových a uživatelsky příjemných funkcí – bleskurychlým startem počínaje (0,7 sekundy do pořízení prvního snímku), super rychlým ostřením (0,2 sekundy) a možností natáčet video a zároveň u toho fotit konče. Fotoaparát má mít BSI senzor, který umožní pořizovat lepší snímky v horších světelných podmínkách. Na vylepšení fotografií se podílí také čočka fotoaparátu se světelností f 2.0 (doposud nejlepší fotomobily mají f rovno 2,4) a zdokonalený software fotoaparátu – včetně pokročilé HDR funkce. Na tiskovce HTC ukazoval v porovnání snímky ze svého nového telefonu a z iPhonu 4S a chlubilo se tím, jak jsou jeho snímky lepší. V prezentaci firmy vše vypadá naprosto skvěle, otázkou zůstává, jaká bude realita.

Tu si ale vyzkoušíme až později. Tentokrát jsme si mohli krátce osahat pouze dvě ze tří představených novinek. Těmi jsou telefony HTC One X jakožto špičkový model se čtyřjádrem, dvoujádrový One S a levnější One V s jednojádrovým procesorem.

Špička se tři roky starým designem

Čtyřjádro od HTC (čipset je Tegra 3) je jednou z nejočekávanějších novinek letošního MWC. Poměrně velký přístroj má 4,7 palcový HD displej, do ruky padne stále poměrně dobře. Co překvapí je pocitově nízká hmotnost tohoto špičkově vybaveného telefonu – ve skutečnosti ale moc lehké HTC One X není, váží 130 gramů. Jen se hmotnost v ruce lépe rozloží. HD displej je opravdu ohromující, a to jak z hlediska jemnosti, tak podání barev, navzdory použité S-LCD technologii. Jsou možná opět trochu přehnaně přepálené, na druhou stranu displej opravdu vypadá, jako by na něj obraz někdo namaloval.

Tělo One X je plastové, ale podobně jako u Nokie Lumia 800 vyrobené z jednoho kusu. Na druhou stranu vlajková loď HTC by si zasloužila možná trochu zajímavější provedení – One X sice kvalitou zpracování nezklame, ale nemůžeme se zbavit pocitu, že telefon působí až příliš plastově. Tělo je poměrně tenké a po designové stránce nijak nepřekvapí – HTC používá stále stejný designový jazyk jako doposud – jen výrobce upustil od několika ploch z několika materiálů – to kvitujeme s povděkem, ale nový designový směr by po více než třech letech toho stávajícího HTC potřebovalo jako sůl – tím spíš si čtvrthodinovou přednášku o propracovanosti designu si mohla firma na tiskové konferenci odpustit.

One X stejně jako všechny představené novinky HTC pohání operační systém Android 4.0 Ice Cream Sandwich s grafickou nadstavbou Sense 4.0. Telefon dostane 32 GB vnitřní paměti a bude se muset obejít bez slotu na karty. Úžasný foťák jednoho z nejvybavenějších smartphonů letoška bude mít rozlišení osm megapixelů.

Na tiskovce jsme vyzkoušeli alespoň několik vyzdvihovaných funkcí telefonu – je pravda, že přehršel výkonu nedává zásekům a zpomalování telefonu šanci. One X je opravdu rychlý kousek, který v rukou uživatele brzdí jenom tovární Sense – uživatel bude opět nucen povypínat řadu otravných animací. Fotoaparát startuje bleskurychle, ale pro to pravé zachycení momentek bude asi nutné si trochu na tuto vlastnost zvyknout.

Dvoujádro pro širší publikum

Pro širší publikum je z nové řady One zajímavější asi model One S. Nabídne specifikace loňské špičkové třídy v tenkém těle. One S prakticky nahradí model Sensation s nímž má papírově shodnou výbavu. Ale v praxi bude o hodně lepší. Design sice zůstává ve stejných kolejích, ale telefon působí celkově propracovanějším a solidnějším dojmem, přitom se HTC podařilo stlačit tloušťku na 7,8 mm. V ruce je tak One S příjemným kouskem – díky oblým tvarům hezky sedne do dlaně a uživatel ani nemá pocit, že drží v ruce tak velký smartphone.

Se špičkovým modelem One X sdílí One S fotoaparát se všemi jeho vynikajícími vlastnostmi. Displej má tentokrát úhlopříčku 4,3 palce a rozlišení 960 × 540 pixelů. Zajímavostí bude dvoujádrový procesor, který pochází z nové řady Qualcomm Snapdragon S4 (mimochodem, čtyřjádrový S4 dostane později i LTE verze One X). Komplet opět doplňuje Android ICS, tentokrát 16 GB vestavěné paměti a opět žádný slot na karty. One S vypadá jako sympatická kombinace pro každodenní fungování – subjektivně nebyl telefon o nic pomalejší než špičkové čtyřjádro – rozdíly se projeví až v náročnějších aplikacích.

Levnější model zatím jako tajemství

Řada HTC One má mít i třetí levnější model – ten nese označení One V. Jeho design se sice od představených kolegů výrazně liší, ale opět nejde o nic nového – v podstatě rozvíjí myšlenku staršího modelu Legend, který zase rozvíjel design HTC Hero – jednoho z prvních opravdu zajímavých androidích smartphonů na trhu. One V tak bude lákat na tělo z jednoho kusu hliníku a podivnou bradu.

Výbava odpovídá dnes již spíše nižší třídě – V dostane jednojádrový gigahertzový procesor, 3,7 palcový WVGA displej a jeho fotoaparát bude mít rozlišení jen pět megapixelů. Výhody lépe vybavených sourozenců (tedy BSI senzor, f = 2.0 a další) si má ale foťák ponechat. Zajímavostí jsou 4 GB vestavěné paměti a slot na karty – HTC One V je tak jeden z mála nově představených telefonů s Androidem Ice Cream Sandwich a slotem na karty.

One V jsme si bohužel nemohli vyzkoušet v praxi – HTC sice model při tiskovce představilo, ale vzorky nebyly k dispozici.

V prodeji už relativně brzy

Nově představené kousky od HTC by měly být zároveň jedněmi z nejdříve prodávaných barcelonských novinek. Výrobce slibuje (a to platí i pro české zastoupení) start prodeje již v průběhu dubna. Firmě se většinou daří tyto termíny dodržovat, byť mohou být určité problémy s dostupností. V případě svých novinek potřebuje HTC dobrý nástup jako sůl. Loňské špičkové modely přesvědčily snad jen fanoušky značky a běžným zákazníkům se tolik nezamlouvaly – ti raději volili špičkové přístroje konkurence.

Tentokrát by ale mohlo HTC brzkým nástupem svých novinek na trh zákazníky přeci jenom získat na svou stranu. A to i přesto, že novinky se stále nemohou odpoutat od designu, který pochází z roku 2009.