Nová HTC na videu ukazují rychlý Android a prostředí Sense

Obě novinky nejsou nijak převratné mobilní telefony, přesto dokazují, že HTC patří na špičku v oblasti smartphonů. A oceňujeme, že výrobce modely představuje až v době, kdy do jejich skutečného uvedení na trh nezbývá mnoho času.

Vystavené vzorky byly téměř finální kusy a nám se líbila především svižnost systému. Novinky prostředí Sense jsme nemohli příliš prozkoumat, to si ponecháme na bližší seznámení s telefonem. Kromě svižného Androidu 2.2 tak můžeme hodnotit především zpracování modelů Desire Z a Desire HD a celkové první dojmy z nich.

Podrobné údaje o nových HTC HTC Desire HD a Desire Z. Android, špičková výbava a vlastní navigace v ceně.

Zatímco Desire HD je dalším „sloním uchem“ a zaujme především ty, kdo hledají Android telefon s co největším displejem a nechtějí Xperii X10, Desire Z naláká HTC jistě i uživatele, kteří by o Androidu neuvažovali. Výborně vybavených komunikátorů s QWERTY klávesnicí totiž na trhu rozhodně není přebytek a Desire Z bude v této kategorii patřit na špičku. A to i díky kvalitnímu provedení a unikátní konstrukci.

Jsme zvědavi na její trvanlivost, v praxi se nový mechanismus alespoň velmi dobře používá. Má jemný chod ale na rozdíl od různých klasických vysouvacích konstrukcí nehrozí náhodné vysunutí. Klávesnice opravdu dostala královský prostor a je skvělá.