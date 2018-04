Nová HTC: dva Facebook mobily, nástupci oblíbených modelů a tablet

Kromě přístrojů přišly na přetřes i služby. Novinkou je další vylepšení prostředí HTC Sense a on-line služba se stejným názvem. HTC také nabídne mapové podklady k předinstalování do telefonů, podobně jako Nokia u svých Ovi Map. K dispozici budou mapy 83 zemí světa, při cestování tak již nebude nutné utrácet roamingové poplatky za data.

Trochu zklamáním je fakt, že HTC nepředstavilo žádný supervýkonný smartphone s dvoujádrovým procesorem. Novinky také pravděpodobně většinou běží na Androidu 2.2. Všechny přístroje, včetně některých starších modelů HTC (určitě Desire, Desire HD a Desire Z), by se měly dočkat aktualizace na připravovaný Android 2.4.

Ten by při uvedení na trh teoreticky mohla dostat především dvojice Facebook mobilů, které před námi HTC schovávalo za sklem. Stejnou verzí systému pak bude pravděpodobně vybaven i nový tablet Flyer.

HTC Desire S - nástupce oblíbeného Desire S

Nové HTC Desire S navazuje na oblíbený model HTC Desire. Stávající uživatelé nemusí tesknit, že by jejich draze zakoupený mobil byl nyní k ničemu. Desire S totiž nepřináší zásadní vylepšení. Stejný je takt procesoru, rozlišení i úhlopříčka displeje a podobné jsou i rozměry a také použitý systém (na obou strojích běží Android 2.2, aktualizace bude k dispozici později). Vylepšením oproti Desire je vnitřní paměť s kapacitou 1,1 GB a nově 768 MB RAM.

Vlastně ani design se příliš neliší. HTC jen Desire S vyrobilo z jednoho kusu hliníku a telefon tak používá takzvaný Unibody design známý už z modelů Legend a Desire HD. Kovový povrch narušuje jen plastová část okolo fotoaparátu a odnímatelná část krytu baterie ve spodní polovině telefonu. Toto řešení, které se nám příliš nelíbilo u Desire HD nevypadá u "eska" o mnoho lépe. Kryt totiž sedí na místě poměrně pevně, ale lícování se zbytkem těla telefonu není ideální. Jinak je ale zpracování telefonu na naprosto špičkové úrovni a Desire S skvěle padne do ruky.

Změny se dočkalo ovládání mobilu. HTC se zbavilo hardwarových tlačítek a směrového prvku, Desire S se musí obejít bez nich. Není to žádný zásadní problém, ale právě směrový optický prvek jsme u původního Desire občas ocenili. Příchod Desire S tak může být také dobrou zprávou pro zájemce o starší model, jehož cena by mohla výrazněji klesnout.

HTC Desire S technická specifikace:

Rozměry: 115 × 59,6 × 11,63 mm

Hmotnost: 130 g



Podporované sítě: Quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz



Sítě 3G: HSPA/WCDMA: 900/AWS/2100 MHz



Android 2.2 (později aktualizace na 2.4) s HTC Sense



Procesor: Jednojádrový, takt 1 GHz, 768MB RAM



Dotykový displej: kapacitní, 800 × 480 obrazových bodů; 3,7 palce



Fotoaparát: 5 Mpix; autofocus; LED blesk, VGA přední fotoaparát



Hudební přehrávač: MP3, AAC, OGG, MP4, MID, WAV, AMR, M4A



Video přehrávač: 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID



Nahrávání videa: 720p



Audio konektor 3,5 mm



wi-fi IEEE 802.11 b/g/n



Pohybový senzor, proximity senzor, světelný senzor, kompas



A-GPS navigace



Bluetooth 2.1



microUSB 2.0,USB Mass Storage



Vestavěná paměť 1,1 GB; slot na microSD karty



Baterie: 1450 mAh

HTC Wildfire S - konečně pořádný low-end

HTC doposud nemělo pořádného konkurenta, který by mohl čelit záplavě levných androidů značek LG, Samsung a mnoha dalších. Wildfire totiž na konkurenci ztrácel především kvalitou displeje.

Nový Wildfire S používá pro Android typické rozlišení 320 × 480 pixelů, které už je na úhlopříčce 3,2 palce dostatečně jemné. Displeje nových HTC navíc dávají poměrně živý obraz, i když se Samsungem Galaxy S II se měřit nemohou.

Nový model Wildfire padne příjemně do ruky a se svými poměrně drobnými rozměry nebude telefon rozhodně překážet v žádné kapse.

HTC se pochlubilo hned několika barevnými variantami. Kromě obvyklé černé bude telefon k dispozici třeba v metalické fialové barvě nebo v bílém provedení. Wildfire je doslova a do písmene hezký telefon. Není to žádný extravagantní stylový kousek, na druhou stranu design nepůsobí, i přes jednoduché linky, zbytečně usedle.

HTC Wildfire S technická specifikace:

Rozměry: 101 × 59,4 × 12,4 mm

Hmotnost: 105 g



Podporované sítě: Quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz



Sítě 3G: HSPA/WCDMA 900/2100 MHz



Android 2.2 (později aktualizace na 2.4) s HTC Sense



Procesor: Jednojádrový, takt 600 MHz, 512MB RAM, 512 MB ROM



Dotykový displej: kapacitní, 320 × 480 obrazových bodů; 3,2 palce



Fotoaparát: 5 Mpix; autofocus; LED blesk



Hudební přehrávač: MP3, AAC, OGG, MP4, MID, WAV, AMR, M4A



Video přehrávač: 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID



Audio konektor 3,5 mm



wi-fi IEEE 802.11 b/g/n



Pohybový senzor, proximity senzor, světelný senzor, kompas



A-GPS navigace



Bluetooth 3.0



microUSB 2.0,USB Mass Storage



Slot na microSD karty



Baterie: 1230 mAh

HTC Incredible S - americký model do Evropy

Mezeru mezi 3,7 palcovým Desire S a 4,3 palcovým Desire HD vyplní nové HTC Incredible S, které se inspirovalo u modelů v USA. Jeho neobvykle tvarovaná záda mají za úkol vytvořit nezaměnitelný telefon. Další designovou záležitostí jsou senzorová tlačítka, která nejsou při zhasnutém displeji vidět.

Incredible S bude zákazníky lákat třeba na osmimegapixelový fotoaparát, jinak je kromě většího displeje hardwarová výbava prakticky shodná s Desire S. Domníváme se tak, že Incredible není žádný zásadní model, ale vlastně jen kosmetické doplnění portfolia.

HTC Incredible S technická specifikace:

Rozměry: 120 × 64 × 11,7 mm

Hmotnost: 135 g



Podporované sítě: Quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz



Sítě 3G: HSPA/WCDMA: 900/AWS/2100 MHz



Android 2.2 (později aktualizace na 2.4) s HTC Sense



Procesor: Jednojádrový, takt 1 GHz, 768MB RAM



Dotykový displej: kapacitní, 800 × 480 obrazových bodů; 4 palce



Fotoaparát: 8 Mpix; autofocus; duální LED blesk, 1,3 Mpix přední fotoaparát



Hudební přehrávač: MP3, AAC, OGG, MP4, MID, WAV, AMR, M4A



Video přehrávač: 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID



Nahrávání videa: 720p



Audio konektor 3,5 mm



wi-fi IEEE 802.11 b/g/n



Pohybový senzor, proximity senzor, světelný senzor, kompas



A-GPS navigace



Bluetooth 3.0



microUSB 2.0,USB Mass Storage



Vestavěná paměť 1,1 GB; slot na microSD karty



Baterie: 1450 mAh

HTC Chacha a Salsa - Facebook na cestách

Velkou novinkou jsou dva „Facebook telefony“ HTC ChaCha a Salsa. Oba také pohání android s nadstavbou Sense, oba mají dotykové displeje. ChaCha navíc nabídne i velmi pohodlně vypadající qwerty klávesnici. Salsa je běžný dotykáč.

Specialitou obou mobilů je Facebook tlačítko na spodním okraji telefonu. Po jeho stisku může uživatel snáze přistupovat ke službám na Facebooku. V browseru pomocí tlačítka snadno nasdílí na svůj profil odkaz, ve fotogalerii takto odešle na profil fotku a podobně. Funkci jsme si nemohli vyzkoušet, protože telefony byly před dychtivými novináři schovány za sklem.

Zatím jediný, kdo tak mohl Facebook telefony pochválit, byl Mark Zuckerberg, jehož projev pouštělo HTC během tiskové konference. ChaCha i Salsa by měly být poměrně dostupné modely, pohání je 600 MHz procesor, mají 512 MB RAM i ROM, pětimegapixelový fotoaparát a další ve střední třídě obvyklou výbavu. Zajímavou novinkou je podpora Bluetooth 3.0.

HTC Chacha technická specifikace:

Rozměry: 114 × 64,6 × 10,7 mm

Hmotnost: 120 g



Podporované sítě: Quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz



Sítě 3G: HSPA/WCDMA 900/2100 MHz



Android 2.2 (později aktualizace na 2.4) s HTC Sense



Procesor: Jednojádrový, takt 600 MHz, 512MB RAM, 512 MB ROM



Dotykový displej: kapacitní, 320 × 480 obrazových bodů; 2,6 palce



Fotoaparát: 5 Mpix; autofocus; LED blesk, VGA přední fotoaparát



Hudební přehrávač: MP3, AAC, OGG, MP4, MID, WAV, AMR, M4A



Video přehrávač: 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID



Audio konektor 3,5 mm



wi-fi IEEE 802.11 b/g/n



Pohybový senzor, proximity senzor, světelný senzor, kompas



A-GPS navigace



Bluetooth 3.0



microUSB 2.0, USB Mass Storage



Slot na microSD karty



Baterie: 1250 mAh

HTC Salsa technická specifikace:

Rozměry: 109,1 × 58,9 × 12,3 mm

Hmotnost: 120 g



Podporované sítě: Quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz



Sítě 3G: HSPA/WCDMA 900/2100 MHz



Android 2.2 (později update na 2.4) s HTC Sense



Procesor: Jednojádrový, takt 600 MHz, 512MB RAM



Dotykový displej: kapacitní, 320 × 480 obrazových bodů; 3,4 palce



Fotoaparát: 5 Mpix; autofocus; LED blesk, VGA přední fotoaparát



Hudební přehrávač: MP3, AAC, OGG, MP4, MID, WAV, AMR, M4A



Video přehrávač: 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID



Audio konektor 3,5 mm



wi-fi IEEE 802.11 b/g/n



Pohybový senzor, proximity senzor, světelný senzor, kompas



A-GPS navigace



Bluetooth 3.0



microUSB 2.0, USB Mass Storage



Vnitřní paměť: 512MB, slot na microSD karty



Baterie: 1520 mAh

HTC Flyer

HTC podle očekávání představilo nový tablet, který dostal název Flyer. Flyer paří do rodiny menších tabletů s úhlopříčkou sedm palců (podobně jako třeba Samsung Galaxy Tab). Displej má rozlišení 1024 × 600 pixelů a uživatel na něm uzří pro tablety upravené prostředí HTC Sense. I proto asi tablet nedostal Android 3.0 Honeycomb určený speciálně pro přístroje tohoto druhu. HTC si jednoduše chtělo zachovat jednotnou tvář.

Tablet se tak ovládá jako přerostlý mobil a jeho zajímavostí jsou senzorová tlačítka jak pod displejem, tak na jeho levé straně. Vždy se rozsvítí ta sada tlačítek, která je v dané poloze vodorovně. Tablet se chlubí nízkou hmotností 415 gramů, podporou Bluetooth 3.0 a také 1,5 GHz procesorem.

Zajímavostí je několik softwarových novinek. K ovládání tabletu půjde používat speciální pero s technologií HTC Scribe, které umožňuje vytvářet v dokumentech, internetových stránkách a dalších souborech poznámky a tyto poznámky snadno sdílet a upravovat. Nová je i koncepce Time Mark, kdy tablet k poznámce a jiným detailům zaznamená i přesný čas a může k ní nahrát i zvukový komentář. HTC třeba předvádělo, jak se takto dají snadno pořizovat poznámky na schůzkách.

Další novinkou je služba HTC Watch pro sledování filmů. Filmy si může uživatel za relativně nízký poplatek zapůjčit pro jednorázové shlédnutí, nebo za vyšší poplatek zakoupit. Firma ale neoznámila, ve kterých regionech bude tato služba dostupná.

To nová herní služba OnLive bude dostupná v USA již brzy a do Evropy přijde s několikaměsíčním zpožděním. Principem OnLive je hraní her přímo na serveru. Náročnou grafiku tak zpracovávají výkonné servery v data centrech a na displej tabletu nebo třeba mobilního telefonu (OnLive bude fungovat i s dalšími produkty HTC) odesílají vlastně jenom obraz. Jsme zvědavi, jak bude takové hraní fungovat v reálu. Bude k němu totiž potřeba kvalitní připojení k internetu s dostatečně rychlou odezvou.

HTC Flyer technická specifikace:

Rozměry: 195,4 × 122 × 13,2 mm

Hmotnost: 415 g



Podporované sítě: Quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz



Sítě 3G: HSPA/WCDMA: 900/AWS/2100 MHz



Android 2.2 (později update na 2.4) s HTC Sense



Procesor: Jednojádrový, takt 1,5 GHz, 1GB RAM



Dotykový displej: kapacitní TFT , 1024 × 600 obrazových bodů; 7 palců



Fotoaparát: 5 Mpix; autofocus; 1,3 Mpix přední fotoaparát



Hudební přehrávač: MP3, AAC, OGG, MP4, MID, WAV, AMR, M4A



Video přehrávač: 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID



Audio konektor 3,5 mm



wi-fi IEEE 802.11 b/g/n



Pohybový senzor, proximity senzor, světelný senzor, kompas



A-GPS navigace



Bluetooth 3.0



microUSB 2.0,USB Mass Storage



Vestavěná paměť 32GB; slot na microSD karty



Baterie: 4000 mAh

Revoluce se nekoná

Nové telefony HTC nejsou žádnou revolucí, spíše jde o logické rozšíření portfolia výrobce. Nedočkali jsme se třeba dvoujádrového modelu Pyramid, který se stane nositelem technologického pokroku asi později.

Všechny představené přístroje se dostanou do prodeje v relativně brzkém časovém horizontu. Incredible S již koncem března, ostatní novinky pak ve druhém čtvrtletí letošního roku. Ceny zatím HTC neoznámilo, ale v zásadě se asi nebudou odlišovat od nahrazovaných modelů a ani od konkurence.