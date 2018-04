Nová HTC a mizerný grafický výkon - blíží se náprava?

U komunikátorů a chytrých telefonů značky HTC jsme se již setkali s různými typy čipových sad a procesorů. Zpočátku byl dvorním dodavatelem procesorů Intel s řadou XScale, jejíž nejvyšší model pracuje na frekvenci celých 624 MHz. U pozdějších přístrojů (HTC Charmer, Vario) výrobce vsadil na univerzální Texas Instruments OMAP s taktem 200 MHz. Ten samozřejmě nezajistil nijak oslnivý výkon, což na druhou stranu kompenzoval nižším odběrem. Přístroje s tímto čipem se tak mohou většinou chlubit nadstandardní výdrží na jedno nabití.

Následoval oblíbený TyTN a Trinity, který se nechvalně proslavil softwarově blokovanou satelitní navigací. Zatímco TyTN nabídl vysouvací QWERTY klávesnici, Trinity byl PDA telefon klasické koncepce. Oba přístroje ale spojoval procesor Samsung s pracovní frekvencí 400 MHz.

Prakticky všechny nové modely již ale běží na čipové sadě Qualcomm MSM 7200 a MSM7500, která standardně obsahuje grafický čip ATI Imageon. Podle posledního oficiálního vyjádření společnosti to však vypadá, že HTC do svých přístrojů integrovalo jakousi okleštěnou verzi čipsetu, která je ochuzena právě o tuto důležitou komponentu. A co v konečném důsledku znamená?

Znamená to, že jinak špičkově vybavený HTC TyTN II, jehož cena se dnes pohybuje okolo 17 000 Kč, je - co se týče překreslování 2D/3D grafiky - o poznání pomalejší, než stařičký MDA Compact. Tedy přístroj, který se v nabídce T-Mobilu objevil téměř před třemi lety.

Test přehrávání videa HTC Kaiser vs. HTC Magician:

Výsledky:





Je vidět, že starý Magician dokáže video přehrát čtyřikrát rychleji. Daleko lépe si s tímo úkolem poradí i Charmer (MDA Compact II), který dosáhl výsledku 62%.

Tento problém se ale netýká jen přehrávání videa nebo vykreslování scény při hraní her. Citelné zaváhání je znát i při rolování v nabídce programů nebo nastavení přístroje.

Absence grafického čipu je tak hlavním důvodem, proč se recenzenti u nových HTC komunikátorů nijak nerozplývají nad grafickým výkonem. Naopak nešetří slovy podivu a zklamání, které přístroje v tomto ohledu přináší.

Seznam všech "postižených" zařízení:

Název zařízení,čipová sada další názvy HTC TyTN II, MSM7200 Kaiser, MDA Vario III, Vodafone 1615v, AT&T Tilt HTC Touch Dual, MSM7200 Nike HTC Touch Cruise, MSM7200 Polaris, XDA Orbit II HTC Wings, MSM7200 S730 HTC Libra, MSM7500 S720 HTC Vogue, MSA7500 Touch P3050, Sprint Touch HTC Titan Sprint Mogul PPC-6800, Verizon XV6800 HTC Iris S740



Samotné HTC se navíc v posledním oficiálním stanovisku vyjádřilo ve smyslu, že s přístroji je vše v nejlepším pořádku. Své komunikátory údajně NIKDY neprezentovalo jako multimediální zařízení, ale výhradně jako pracovní nástroje.

Je zajímavé, že přímo oficiální stránky společnosti si tomuto vyjádření přímo protiřečí. Vždyť například HTC Touch Cruise, jehož se tato kauza rovněž dotýká, je prezentován jako multimediální zařízení schopné uživateli nabídnou široké možnosti rozptýlení, přehrávání videa nevyjímaje.









HTC věří, že tuto nectnost uvedené přístroje vyváží unikátní kombinací komunikačních schopností a konektivity. V prohlášení zároveň stojí, že u nadcházejících modelů již mohou zákazníci očekávat plnou podporu přehrávání HD videa.

Test překreslování map při navigaci: HTC Kaiser vs. HTC Magician

Dlužno připomenout, že HTC mění své názory (zřejmě) podle směru větru a tak je prakticky nemožné najít dvojici prohlášení, která by se v mnohém podobala. Jednou je tak grafický čip v zařízení obsažen a k jeho činnosti chybí jen některé ovladače, podruhé pak čip úplně chybí a náprava je tak vlastně nemožná.

Rozzlobení uživatelé, kteří se nechali zlákat velmi pěknými papírovými parametry ale nezůstávají pasivní a snaží se bránit všemi dostupnými prostředky. Prvním bylo založení elektronické petice, která dnes obsahuje téměř 7500 podpisů. Patříte-li tedy mezi majitele některého nového HTC komunikátoru, pak můžete připojit svůj podpis. Máte-li zařízení brandované některým operátorem (MDA Vario III), pak se s problémem obraťte přímo na něj. Dobrou zprávou nakonec je, že podle některých zpráv by se měl ještě dnes objevit opravný patch.