Pouze do prodejní sítě Tesco doputovala nová Go sada s wapovým telefonem Ericsson A2628. Tato sada nazvaná Go Puls tak v ceně 3999 Kč s DPH nabízí nejlevnější start do wapování u Eurotelu s velmi solidním telefonem od firmy Ericsson.

V sadě je kredit na 500 Kč a zdarma má zákazník získat varnou konvici.

Podobné aktivity nejsou žádnou výjimkou - operátoři do hypermarketů a řetězců supermarketů stále častěji nasazují předplacené sady, jež jinde v prodejní síti nejsou. Důvod je nasnadě - řetězce se potřebují odlišovat a to mohou dělat buďto cenou (to by se ale operátorům nelíbilo), nebo odlišnou nabídkou. A tak operátoři jdou cestou speciálních sad pro hypermarkety...