Nová Go sada, další bankomaty a výprodej Motorol T180

V nabídce Eurotelu se v nejbližších dnech objeví nová Go sada, která bude obsahovat mobilní telefon Motorola T205. Jde o lehký low-endový mobil, který pro Motorolu vyrábí firma Acer. Podrobnosti o tomto modelu naleznete v recenzi Motorola T205 šampión předplacených sad

Soda Go Sen, která bude kromě stříbrné Motoroly T205 obsahovat také aktivovanou Go kartu nabitou na 500 korun, bude v síti prodejen Eurotelu k dostání za cenu 6495 korun.

Od 20. června se také rozšíří možnost dobíjení Go karet pomocí bankomatů. Do seznamu použitelných bankomatů se totiž zařadí další, patřící Komerční bance. Síť Eurotel rozroste o 170 dalších bankomatů na 250.

Zvláštní nabídku pro výprodej Motorol T180 připravil Eurotel pro účastníky programu Benefit a všechny vlastníky Go karet. Ti mají možnost ve dnech od 27. června do 31 srpna koupit sadu Go Bonus (s T180) za zvýhodněnou cenu 2295 korun. Karta je však v této sadě nabita jen na 150 Kč. Další možností je pořídit si Motorolu T180 jako dotovanou za jedinou korunu, nebo s nedotovanou aktivací za 1495 Kč.