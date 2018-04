Nová generace se o vás bude muset poprat

Sítě třetí generace jsou tady. Na tiskové konferenci nám Eurotel bohužel moc konkrétních informací neprozradil - dozvěděli jsme se jen to, že své UMTS spustí do konce roku, a že videohovory budou za atraktivní cenu. Operátoři v zahraničí už reálně služby 3G nabízejí. Chcete vědět, na jaké taháky lákají zákazníky? Zajímavé jsou i ceny, za které si mohou 3G služeb užívat například v Německu a ve Velké Británii.

Nebylo velkým překvapením, když jsme zjistili, že hlavním tahákem 3G služeb jsou právě videohovory. Tato služba je nejvíce propagovaná a s novou generací sítí je spojována již od počátku. Co je zarážející více, jsou jejich ceny, a tak doufejme, že se Eurotel ani Oskar nebude inspirovat u svých zahraničních kolegů.

Videohovory jsou až třikrát dražší než běžné volání

Videohovory najdete u každého z operátorů, který 3G služby nabízí. Na britských ostrovech jsme vybrali největší Vodafone, a pak menší Orange a operátor s neobvyklým jménem "3".

Ve srovnání s běžným voláním, které se pohybuje kolem 20 pencí za minutu (přibližně 8 korun), se minuta videohovoru vyšplhala na 50 pencí (přibližně 20 korun) v rámci vlastní sítě. Podobně je tomu i u německého T-Mobile. Ten má běžné volání kolem třiceti centů a videohovor vás vyjde na centů osmdesát, a to jenom do vlastní sítě. V opačném případě dáte za minutu 1,20 euro, což je hodně přes třicet korun.

Videohovory operátoři využívají i jako bonusové balíčky. K volným textovým zprávám, MMS, volným minutám tak přibyly volné minuty videohovorů. Britský Orange tak třeba k tarifům Plan 60 – Plan 300 nabízí 30 volných minut videohovoru měsíčně po dobu tří mesíců. Vodafone dává padesát volných minut mimo špičku při uzavření smlouvy na rok a půl.

Rychlá data = rychlejší stahování velkých souborů

V rámci rychlých dat schovávají operátoři mnoho možností. Samotné neomezené připojení, na které se těší u nás hlavně uživatelé GPRS/EDGE neomezených tarifů se v nabídkách neobjevuje.

Více se sází na download informací a videí - samozřejmě hlavně v rámci portálů. Po nich můžete surfovat zadarmo a platíte jen za samotné stahování. Operátoři se ovšem shodují na tom, že uzavřené portály velkou budoucnost nemají. T-Mobile v rámci své služby web´n´walk už svůj klasický portál t-zones vyměnil za Google a pokusí ze zatraktivnit UMTS plnohodnotným internetem.

Samotné surfování se zdá mnohem dražší než u nás. Až po prozkoumání nabídky datových služeb zahraničních operátorů pochopíme, co myslel Roland Mahler tou specifičností českého telekomunikačního trhu.

Německý T-Mobile hlásá výhodnou nabídku 30 MB za 10 euro (přibližně 300 korun). O té odvážně tvrdí, že díky ní můžete surfovat celých pětset minut. Orange si s daty také hlavu neláme. Necelých dvanáct liber (přibližně 500 korun) zaplatíte za internet s datovým limitem 7 MB. Za gigový tarif se váš účet ztenčí o 88 liber (přibližně 3700 korun).

Orange, jako jeden z mála, se snaží kromě videohovorů a rychlého internetu propagovat ještě čtyřiadvacetihodinový přístup k turistickým informacím. Mapy, počasí, provoz na silnicích - to všechno si můžete stahovat do mobilu v podobě televizního videozpravodajství. Milovníci hudby a dění kolem showbyznysu si mohou do svých telefonů stahovat až šedesátivteřinové videoklipy nebo rozhovory s hvězdami.

Co přijde k nám?

Na rozdíl od zahraničí se naši operátoři budou muset zamyslet, jak nastavit cenu za neomezené připojení. ADSL se stále rozšiřuje, ale pořád není všude. Rychlost pokrývání republiky UMTS je zatím také v mlhách budoucnosti. T-Mobile sází na to, že rychlý mobilní internet má u nás větší perspektivu ve spojení s notebookem než mobilem a v říjnu spustí mobilní síť, která bude konkurovat CDMA Eurotelu.

Jestli ale bude poměr ceny videohovoru k běžnému hovoru stejný jako v zahraničí, tak si nové služby budou cestu k zákazníkům klestit dost těžce. V tom je pro nás nabídka operátorů v zemích, kde už UMTS běží alespoň rok, značným zklamáním. Ačkoliv se neustále prezentují neomezené multimediální možnosti UMTS sítí, nedokázali zatím operátoři nic skutečně inovativního nabídnout ani pojmenovat.