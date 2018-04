Nová generace N-Gage se objeví na podzim

Podle oficiálního blogu budou mezi zářím a koncem letošního roku představeny nové herní tituly pro platformu N-Gage od EA Games a Gameloft. Do prodeje by se měly dostat začátkem roku 2008.

Ne, Nokia se na tenký a prolomený led přímo nevrátí. Dosavadní modely N-Gage byly velmi neúspěšné a tak se Nokia rozhodla nevyvíjet jeden speciální herní mobil, ale hry bude možné hrát na širokém spektru modelů mobilních telefonů s operačním systémem Symbian S60 od Nokie.

Novinkou by měla být podle serveru All About Symbian distribuce nových her, které bude možné stahovat přímo do telefonu přes 3G sítě nebo pomocí Wi-Fi. Hry bude možné do telefonu nahrát i z domácího počítače.