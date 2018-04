Nová EuroTel Go Fun sada bude koncem května

EuroTel hodlá začít koncem května podle neoficiálních informací distribuovat Go sadu vybavenou novým typem telefonu. Alcatel One Touch Max by měl v Go Fun sadě pomalu nahrazovat již roční telefony Alcatel One Touch Easy. Nová Go Fun sada by měla stát 5495 Kč s DPH, cena doprodávané Go sady s Alcatel One Touch Easy bude snížena na stejnou cenu.

Go Fun se tak na trh dostane pravděpodobně okolo 20. května a to hned v několika pestrých barvách - modrá, světle šedá a oranžová. Je možné, že při úspěchu telefonu bude nabídka rozšířena o další barvy, Alcatel jich má docela zajímavou zásobu. Telefon AOT Max bude distribuován s 500 Kč kuponem.

Nyní něco málo k technickým parametrům telefonu představeného na loňském CeBITu. Telefon o rozměrech 133 x 54 x 25 mm váží 160 gramů a s NiMH baterií 580 mAh vydrží 120 hodin v pohotovostním a 3 hodiny 45 minut v hovorovém režimu.

Menu telefonu a jeho ovládání je shodné s jeho předchůdci, telefon lze rovněž používat s alkalickými články podobně, jako většinu ostatních telefonů Alcatel. Pokud znáte telefoony Alcatel One Touch Easy/Club zjistíte, že Alcatel telefon inovoval především za účelem redukce hmotnosti a vytvoření nabídky dalšího laciného dotovaného telefonu zaměřeného především na mladou generaci. Díky gumovým páskům v telefonu totiž můžete telefon držet bezpečně i v prudkém sprintu atd.