Nová čokoláda míří na trh, ochutnejte. Stylové LG KU580

Nové vysouvací LG KU580 přímo navazuje tam, kde skončil původní model Chocolate KG800. Stejně jako on má novinka v základním provedení černou lesklou povrchovou úpravu a typické senzorové funkční klávesy. Že se jedná o designově povedený kousek, dokládá ocenění red dot Design Award 2007.

Oproti původní "čokoládě" má novinka displej s rozlišením QVGA, který je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej však není příliš velký, jelikož je v telefonu usazen horizontálně. Fotoaparát má rozlišení dva megapixely a protože umí nové LG pracovat i v sítích třetí generace, nechybí druhý VGA fotoaparát pro videohovory. Mimo sítě třetí generace zvládá LG KU580 i tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz), ve kterých podporuje datové přenosy EDGE.

Ve výbavě nechybí hudební přehrávač s podporou formátů MP3, eAAC+ a WMA, který lze poslouchat přes stereofonní Bluetooth sluchátka. K dispozici je i FM rádio. Vestavěnou paměť 45 MB lze rozšířit pomocí paměťových karet formátu microSD. K počítači bude možné telefon připojit přes Bluetooth 2.0 nebo pomocí datového kabelu (USB 2.0). Přes USB lze telefon i nabíjet. Ve výbavě dále najdeme e-mailový klient, Wap 2.0 a Javu MIDP 2.0.

LG KU580 s rozměry 94 x 53 x 16,5 milimetru používá baterii s kapacitou 860 mAh. Telefon by se měl začít prodávat v červnu a v prodeji by měl být i na našem trhu. Jak je z fotografií patrné, do své nabídky ho zařadí operátor Vodafone. LG se svou řadou Chocolate sklízí mimořádné úspěchy. Za 18 měsíců od uvedení prvního takového modelu na domácím jihokorejském trhu (11 měsíců při celosvětovém prodeji) bylo prodáno 10 milionů "čokoládových" mobilů.