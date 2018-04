Nová česká navigace nabídne opět hlasy známých osobností

Nejvyšší model výrobce Dynavix Delta II obsahuje vylepšenou verzi navigačního systému Dynavix 7 v2.4, multimediální přehrávač (video, audio, obrázky) a podporu RDS-TMC (aktuální dopravní informace). Nechybí ani přizpůsobení hlasitosti navigace podle rychlosti, simulace jízdy podél trasy při krátkém výpadku GPS signálu, například při jízdě v tunelu, a také upozornění na radary a zobrazování názvů ulic v 3D režimu.

Nechybí propracovaná kniha jízd

Mezi novými funkcemi pak zaujme například bluetooth handsfree pro pohodlné telefonování za volantem, FM vysílač pro spojení s autorádiem a také sofistikovaná evidence jízd s možností exportu účetně uznatelné knihy jízd. Právě velmi dobře propracovaná kniha jízd by mohla být velkým lákadlem pro české uživatele.

Nadstandardní funkce evidence jízd, doplněná o funkci sledování spotřeby (evidence PHM), umožňuje velmi efektivně sestavovat účetně uznatelnou knihu jízd či vést záznam o nákladech z hlediska spotřeby vozidla. Díky univerzálnosti celého řešení mohou těchto funkcí využít i firmy pro kompletní off-line sledování vozového parku.

Naviguje Pavel Liška a Ilona Svobodová

Jak už bývá u Dynavixu zvykem, má uživatel možnost volby mezi standardními hlasovými pokyny a pokyny namluvenými známou osobností. Hlasové pokyny tak opět namluvil herec Pavel Liška a tentokrát se k němu přidala i Ilona Svobodová.

Z vlastní zkušenosti víme, že vtipné hlášky Pavla Lišky sice na poprvé zaujmou, na druhou stranu pro určitou skupinu uživatelů jsou skoro až nepřijatelné. V navigacích Dynavix ale nechybí ani standardní hlasové povely a nyní přibude i hlas Ilony Svobodové, každý si tak bude moct vybrat to, co mu vyhovuje.

Nová navigace Dynavix Delta II nabídne rozměry 127 x 80 x 18 mm a poměrně příznivou hmotnost 199 gramů. O zobrazení se pak stará širokoúhlý 4,3 palcový dotykový displej, který má v dnešní době již standardní rozlišení 272 x 480 pixelů. Líbí se nám také standardně dodávané kožené pouzdro, které uchrání navigaci při přenášení. Cena se pak pohybuje kolem šesti tisíc korun.

Dynavix 8 - porazí nová verze tvrdou konkurenci?

Kromě nového navigačního zařízení Delta II chystá Dynavix v nejbližších týdnech také zcela novou verzi svého navigačního systému. Software Dynavix 8 by měl nabídnout nové možnosti a funkce, mezi kterými nebude chybět ani prostorové zobrazení důležitých objektů, které usnadní orientaci během navigace. Výrobce chystá představit tento nový systém na brněnském veletrhu Digitex, do prodeje by se pak měl dostat koncem měsíce října.

Nové funkce u Dynavix 8:

3D grafika důležitých budov,

Nové uspořádání navigačního okna

Kompletně přepracované uspořádání menu

Větší zobrazovací plocha pro mapu

Bezešvá mapa Evropy,

Evidence jízd – umožňuje rychlé sestavení účetně uznatelné knihy jízd

Sledování spotřeby

Dvouúrovňové ovládání (jednoduchý režim a profi-režim)