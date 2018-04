Nová anténa pro GSM1800 usnadní zároveň výstavbu UMTS sítí

Jistě jste už někdy viděli nějakou BS, neboli base station, po česku základnovou stanici. Vzpomínáte na ony bílé podlouhlé hranoly, obklopující centrální sloup? To byly antény, zajišťující pokrytí okolí signálem GSM. Firma Andrew Corporation včera, 20.9.2000, představila svou novou anténu. Je o něco menší a lehčí než předešlé typy a je schopna operovat na frekvencích v rozmezí od 1710 do 2170 Mhz. Je tedy použitelná jak pro GSM1800 a US PCS (1900Mhz), ale i pro sítě třetí generace UMTS. Tento produkt se nazývá PerforMax.

Jak říká viceprezident Andrew Corporation Jim Giacobazzi, taková vícepásmová anténa je přesně to, co teď trh nyní potřebuje. "V Evropě mohou být antény PerforMax použité k budování sítě GSM1800 a zároveň tak budou připravovány také na brzký přechod na UMTS. Stejně je tomu i v Americe, kde se takto vybudované anténové věže pro PCS1900 budou moci v budoucnu použít i pro sítě třetí generace." Přestože další vybavení BS není zdaleka shodné pro oba systémy, alespoň antény budou přenosné mezi GSM1800 a UMTS.

PerforMax je skutečně skladná anténa, s kterou může díky její váze snadno operovat jediný pracovník. Rozměry jsou 138,2 cm na výšku, 17,3 cm na šířku a pouhých 8,9 cm do hloubky. Hmotnost šest kilogramů usnadní montáž antény a kryt, jež je možné libovolně přemalovat, umožní splynutí antény s okolím, aby co nejméně rušila estetické cítění.

Anténa je přímo vybavena kompletní sadou úchytů pro snadné upevnění a nastavení sklonu až 12 stupňů pod úroveň horizontu. Také je možné úchyt antény vybavit elektrickým nastavením sklonu, které umožňuje bez přímého zásahu na místě měnit sklon o 2, 4 nebo 6 stupňů. To zjednodušuje drobné ladění a úpravy v pokrytí signálem.

Tato anténa tedy o něco ulehčí práci technikům a stavařům. Také by měla pomoci k snazšímu řešení při změnách pokrytí. Avšak její největší předností je zřejmě schopnost pracovat nejen v pásmu GSM, ale i na frekvencích určených k provozu sítí třetí generace. Operátoři GSM mobilních sítí tak již předem a průběžně mohou svou síť budovat zároveň pro budoucí spuštění UMTS sítí. Přestože nelze všechny antény, běžící na 1800 Mhz, jednoduše najednou přepnout do UMTS, postupné změny v sítích, jež lze v případě potřeby zaměnit, práci technikům a plánovačům zpříjemní. Výsledkem by tak měla být pružnější a rychleji nastupující síť třetí generace, na kterou již nejeden fanoušek moderní mobilní komunikace netrpělivě čeká.