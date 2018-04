Vymysleli nabíječku poslední záchrany. Stačí k ní koupit tužkové baterky

Zná to asi každý mobilní uživatel bez ohledu na to, zda používá obyčejný telefon, smartphone či tablet. Jsou totiž situace, v nichž není vybitá baterie vůbec žádoucí. Chvíle, kdy není k dispozici klasická zásuvka, lze vyřešit powerbankou. Ta se díky malým rozměrům vejde i do kapsy kalhot. Avšak i tato nouzová varianta může selhat, a to například opomenutím jejího dobití. Nebo si ji prostě zapomenete přibalit na cestu.

Situace, kdy všechny ostatní možnosti selžou, se rozhodli vyřešit Londýňané Doug Stokes and Chris Tait. A šli na to vskutku od lesa. Jejich myšlenka totiž spoléhá na nejdostupnější „balený“ zdroj energie, kterým jsou tužkové baterie. Samozřejmě, i ty je možné zapomenout, pořídit se však dají i v obyčejné trafice. A především jsou vždy nabité.

Jejich řešení se jmenuje Nipper. Jde o nouzovou miniaturní nabíječku, kterou lze snadno přenášet například na kroužku s klíči od bytu. Skládá se totiž ze dvou částí vzájemně spojených řemínkem, po jejich sepnutí tak vytvoří poutko a pravidelnou kostku s délkou stran 17 milimetrů. Hmotnost je pak vskutku zanedbatelných 10 gramů.

Před použitím postačí Nipper pouze rozpojit a mezi neodymové magnety umístit dvě AA baterie. Poniklované magnety, v prémiové verzi Nipperu pozlacené, pak baterie po jejich umístění mezi ně propojují také s elektronikou nabíječky. Její součástí je i měnič napětí na 5V potřebný k nabíjení připojeného zařízení.

To se k nabíječce připojuje standardním microUSB konektor, ten je při nepoužívání Nipperu ukryt ve středu kostky. Eliminuje se tak riziko jeho poškození. Testy ukázaly, že například baterie HTC One M7 byla při testování během hodiny dobita o 20 %, v případě Samsungu Galaxy S6 pak o 17 %. Hodnoty dobití přitom závisí také na typu tužkových baterií.

Použití baterií jako náhradního zdroje energie není u mobilních zařízení žádnou novinkou. Nedostatek energie mohli běžně dostupnými bateriemi řešit před lety například uživatelé dualbandových Alcatelů One Touch (Easy, Max, Club). Součástí balení byl i plastový šuplíček sloužící ke vložení AAA baterií. Koncepce smartphonů však oproti minulosti nedovoluje umístění baterií přímo do těla telefonu namísto standardní baterie.

Londýňané se rozhodli pro financování myšlenky prostřednictvím startupového portálu Kickstarter. Jejich projekt zde již necelé tři týdny před svým koncem překonal dvojnásobek požadované částky. Cílovou částkou bylo šest tisíc liber, tedy v přepočtu zhruba 220 tisíc korun. Pro prvních padesát podporovatelů byl klasický Nipper s látkovým řemínkem k dispozici za 12 liber (430 korun), další zájemci musejí přihodit další tři libry navrch (o zhruba 110 korun více).

Prémiová verze Nipperu s pozlacenými magnety a koženým řemínkem pak prvních padesát podporovatelů vyšla na 15 liber (zhruba 540 korun) oproti standardní ceně 20 liber (přibližně 720 Kč). Pokud byste chtěli touto miniaturní nabíječkou obdarovat někoho blízkého, pak si ji za 75 liber můžete pořídit v prémiové verzi s možností umístit na kožený řemínek vlastní text.

Nipper je v současnosti díky microUSB konektoru použitelný s většinou mobilních zařízení, zavržena však není ani podpora produktů Applu. Za příspěvek ve výši dvou liber (72 korun) dávají autoři každému z podporovatelů příslib, že budou mezi prvními, kdo Nipper pro iPhone obdrží. Na svou miniaturní nouzovou nabíječku si však budou muset počkat patrně déle než do dubna následujícího roku, kdy mají být dodány standardní nippery s microUSB konektorem.