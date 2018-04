NOTER - lahůdka nejen pro muzikanty

Omezené schopnosti kapesních počítačů Palm v "multimediální" oblasti (beeper, grafika 160x160 znaků) jakoby zapovídaly Palmům vstup do hudebních kategorií programů. Čas od času ale někdo velmi schopný prolomí bariéry a ukáže, že na těchto maličkých zařízeních se dají překvapivě provozovat i takovéto aplikace - předpokladem úspěšnosti bývá pochopení "role" kapesního počítače, který nikdy nemůže nahradit desktopový komplexní midi program typu Steinberg Cubase, Cakewalk (a jiné, abych neurazil), ale může dobře posloužit pro příležitostnou práci "v terénu", na zaznamenání okamžitých nápadů, vytváření hudebnéch "poznámek" a podobně.

Na Palm ostatně existuje již dávno řada různých utilitek a pomocných programů pro hudebníky, či hudební amatéry.

Namátkově vzpomeňme třeba MusicianTools , který kombinuje metronom, ladičku a kvintový kruh. Existuje celá řada dalších ladiček a pomocných databází akordů - mohu doporučit například vynikající freeware utilitu McChords , či FretBoard .

Rozšířené jsou různé "virtuální klávesničky" - například PocketSynth umí zaznamenávat a ukládat Vaše skladby a nelze nezmínit Melody_DA, který je navíc zdarma.

V loňském roce se objevily první programy, které ukázaly, že na zařízení Palm lze zaznamenávat i klasickou hudební notaci, pochopitelně za respektování možností 160x160 rozlišení. Přišel vynikající program firmy 5thWall MiniMusic, jehož demo součást miniScore Chada Mealeyho lze zdarma odzkoušet.

Zpět však k recenzovanému programu Noter 1.1 :

Obsahuje úplný rejstřík not od celých až po "čtyřiašedesátinky" a ty samé pomlky. Ikonky v dolní části obrazovky obsahují i možnosti vkládat prodloužené noty s tečkou, dále noty s tečkou nahoře (staccato).

Je zde i ikonka s ligaturou, umožňující vložit spojené noty. K dispozici jsou všechna předznamenání (křížky, béčka i odrážky).

Lupa nahoře zapíná funkci zoom, která je ovšem spíše přehledová (a rovněž je výhodná při editačních povelech při označování bloků s možností funkcí Cut/Copy/Paste), neboť pro vlastní editaci se hodí spíše větší zobrazení.

V Playback preferencích můžete nastavit hlasitost, smyčku, zobrazení not v průběhu hraní. V Song properties můžete skladbu zařadit do kategorií, transponovat a měnit tempo.

K dispozici je metronom s klasickým vzhledem s nastavitelným tónem, taktem a tempem v rozmezí 40-240 (largo, larghetto, adagio, andante, moderato, allegro, presto a prestissimo).

Jedna vynikající funkce na závěr - vytvořenou skladbu lze jediným povelem exportovat mezi vaše alarmy. Každé ráno vás tedy může budit vaše oblíbená melodie...

Program by se měl dál vyvíjet, autor slibuje v dalších verzích podobné "pecky" jako multivoicing, či desktop conduit s midi formátem. Současně se vyvíjí i program MiniMusic a bude jistě radost sledovat, co z takovéhoto "souboje" v budoucnu vznikne. Řekl bych, že v současné době toho MiniMusic nabízí "za stejné peníze" trošku víc, ale to může být věcí názoru a tato softwarová scéna je opravdu ve velkém pohybu (o novinkách vás budeme, samozřejmě, rádi informovat)..

Cena programu Noter 1.1 je 29$ a uživatelům Palmu, kteří "dělají do muziky" jej doporučuji odzkoušet, takový příruční všudypřítomný notový sešitek i přehrávač v jednom totiž vůbec nemusí být k zahození...