Notebook ještě více mobilní – Fujitsu Siemens má notebook s 3G modemem

Dnes už je naprostým standardem, že je notebook vybaven Ethernet síťovou kartou a Wi-Fi. Jenže, i když se počet Wi-Fi sítí stále rozšiřuje, pro nějakou nepřerušovanou práci na cestách to stále ještě není.





Pravda, ani s pokrytím 3G to u nás není zrovna snadné, o HSDPA ani nemluvě. Ale na druhou stranu, pořád je to – aspoň ve větších městech – o něco lepší než u Wi-Fi. Když už kvůli ničemu jinému, tak kvůli bezproblémovému přechodu z jedné buňky do druhé.

Přitom rychlost, kterou nabízí HSDPA je už naprosto dostačující pro běžnou práci na cestách – asi si nebude za jízdy stahovat několikagigové filmy. Fujitsu Siemens chce proto nabídnout HSDPA ve všech svých modelech pro český trh!

První vlaštovkou byl model Amilo Pro V3525 Edition, nyní byl ohlášen i model Amilo Pro V3545 Edition. Oběma modelům pochopitelně nechybí Ethernet (10/100/1000 Mb/s) nebo Wi-Fi (a/b/g), ale možnosti připojení k internetu navíc doplňuje integrovaný 3G modul – podporuje HSDPA do rychlosti 1,8 Mb/s, GPRS a EDGE.

Amilo Pro V3545 Edition je k dispozici s procesory Intel Core 2 Duo, Core Duo a Celereon M. Velký 15,4“ WXGA displej doplňuje výkonná grafická karta NVidia GeForce Go7300. K tomu si můžeme vybrat disk s kapacitou mezi 60 a 160 GB. Amilo Pro V3525 Edition bude mít rozměry 355 x 255 x 34 mm a vážit 2,8 kg.

Model AMILO Pro V3525 Edition je dostupný za doporučenou koncovou cenu od 28 453 Kč včetně 3G modulu. Doporučená koncová cena modelu AMILO Pro V3545 Edition začíná na 32 535 Kč.