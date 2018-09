Překvapení, Samsung přidá exkluzivní funkce novinek do loňských modelů

Jen málokdy se stane, že výrobce do staršího modelu přidá nějaké nové zásadní funkce. Přesně to se však stane u loňského Samsungu Galaxy Note 8, jehož majitelé se mohou těšit na to, co zatím exkluzivně používají pouze majitelé letošních novinek.