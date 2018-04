Mohl to být prodejní hit. Vaz mu zlomila kauza batterygate

Měřítkem úspěchu nového smartphonu může být třeba výše poptávky v porovnání s předchůdcem, pokud tedy nějaký je. Číslovka u Notu 7 napovídá, že představuje svébytnou kolekci, kterou výrobce drží už několik let. První Note byl koneckonců přístrojem, který v roce 2010 skupinu zařízení později nazvaných phablet (ze spojení anglických výrazů phone a tablet) definoval.

V případě Notu 7 se tedy srovnání s předchozí generací nabízí. Note 5 (označení Note 6 Samsung vynechal) byl loni s přehledem nejlépe vybavený phablet, jehož životní cyklus zpočátku zkomplikoval pouze chybně konstruovaný slot pro dotykové pero S Pen, který umožňoval pero do přístroje zasunout i obráceně a tím telefon nevratně poškodit (více zde).

Ačkoliv Note 5 nebyl na některých trzích včetně tuzemska oficiálně v prodeji, vedl si lépe než jeho předchůdce Note 4 i Note Edge se zahnutým displejem (recenze zde).

Note 7 šel v první fázi do prodeje 15. srpna a do konce měsíce už Samsung evidoval dva případy exploze při nabíjení. Kauza eskalovala do takových rozměrů, že výrobce začal 2. září hromadně svolávat již prodané kusy zpět do svých značkových servisů k výměně.

Dle dosavadních kalkulací se problém Samsungu pořádně prodraží a výměna vadných kusů vyjde v přepočtu na 35 miliard korun (více zde).

Prodával se lépe než Note 5, odhadují analytici

Podle odhadů analytiků firmy BayStreet Research se však Note 7 do osudného hromadného stahování všech prodaných kusů z trhu prodával o čtvrtinu lépe než předchozí Note 5. Jeho slibný rozjezd tak zmíněná aféra zcela ochromila.

Analytik Cliff Maldonado doplnil, že původně očekával, že se nový Note bude prodávat přinejmenším tak dobře, jak si vedlo sourozenecké duo Galaxy S7/S7 edge během prvního půl roku od uvedení. Nepříznivý vývoj situace však přiměl snížit jejich odhady, aktuální předpověď tak zní, že prodeje novinky budou přibližně jen na úrovni 60 % odbytu Notu 5 loni za stejné období.

Note 7 není kvůli vadným bateriím aktuálně v nabídce ani jednoho z hlavního kvarteta operátorů v USA, opětovný prodej má být zahájen až 21. října. Další vývoj odbytu podle analytiků určí také skutečnost, nakolik si kauzu vybuchujících telefonů bude cílová skupina uživatelů pamatovat. Analytik připomíná, že nejlepším lékem na podobnou aféru, týkající se velkého objemu zařízení, bývá rychlé uvedení nového modelu.

Ostatně o dřívějším příchodu nástupce Galaxy S7 se už začalo mluvit, byť samozřejmě neoficiálně. Nešlo by tedy přímo o nový Note, ale následovníka povedeného tandemu S7/S7 edge.

Varianta Edge přitom je v podstatě Note 7 bez dotykového pera, rozdílů ve výbavě je naprosté minimum. Galaxy S8, který by měl být opět dostupný ve dvojí verzi, by pozornost uživatelů dokázal rychle obrátit jiným směrem a kauza batterygate by tak mohla být rychleji zapomenuta (více zde).

Jistá hořká pachuť ovšem mezi uživateli navzdory všemožným snahám Samsungu přeci jen zůstane. Lze totiž jednoznačně říci, že dosud žádný jiný smartphone nepostihl natolik vážný problém v takovém rozsahu (více zde).