Dočkáme se, nedočkáme. Samsung Note 5 pro Evropu odpískal. Definitivně?

Model Samsung Galaxy Note 5 je už několik měsíců dostupný na americkém a asijském trhu, ale v Evropě po něm není ani vidu ani slechu. Samsung totiž při srpnovém představení zároveň oznámil, že v roce 2015 s modelem Note 5 na evropském trhu nepočítá. Rok se ovšem chýlí ke konci a plány na ten příští už zní podstatně lépe.

Server Android Central podle vlastních zdrojů tvrdil, že Samsung skutečně má plány na prodej Notu 5 v Evropě zkraje roku 2016. Jenže radost fanoušků trvala jen pár hodin. Jak nám potvrdilo české zastoupení Samsungu, model Note 5 se v Evropě prodávat nebude. Pro zájemce o smartphone s velkým displejem má výrobce v nabídce příbuzný Galaxy edge+

Proč Samsung vynechal evropský trh u Notu 5 a nasadil na něj pouze edge+, úplně jasné není. V USA a v Asii prodává oba modely současně a podle dostupných informací si Note 5 nevede vůbec špatně.

Možná je to dané všeobecnou neochotou Evropanů používat ve větší míře mobily s velkými úhlopříčkami, což i Samsung naznačoval a co v podstatě tvrdí i další výrobci. Pak by upřednostnění technicky zajímavějšího edge+ dávalo logiku. Ale přesná čísla neznáme a pravděpodobně se je ani nedozvíme.

Note 5 nabízí v podstatě totožnou výbavu jako model edge+. Telefon se pyšní 5,7palcovým Super AMOLED displejem s QHD rozlišením. Jeho osmijádrový procesor Exynos doplňují 4 GB operační paměti. K dispozici jsou varianty s 32 a 64 GB datového úložiště. Specialitou tohoto modelu je ovládání pomocí stylusu.