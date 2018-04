Noste si žákovskou v mobilu

Virca 1.1.18

Virca je velice kvalitní IRC midlet. Zvládá práci s několika okny, nastavení profilů, různé kódování a práce s ním je přehledná (na to, co lze od java midletu očekávat). Jediné co k jeho používání potřebujete, je mobilní telefon s J2ME, který má podporu takzvaných socketů. Datová náročnost je poměrně úsporná, při testování jsem neměl s programem žádný problém. Celý projekt je Open Source, stáhnout si ho tedy můžete zdarma a k dispozici jsou i zdrojové kódy. Poslední verzi Virca najdete zde.

Sicu

Pokud používáte raději ICQ, možná se vám bude hodit projekt Martina Poláka, kterého znáte možná pod přezdívkou Nigol. Sicu je jednoduchý ICQ klient, vytvořený především tak, aby pracoval na co největším počtu mobilních telefonů. Nevyžaduje podporu Socketů, datová náročnost je však větší, ale dá se korigovat velikostí obnovovacího intervalu. Při práci s tímto programem jsem neměl žádné problémy, stačí zadat ICQ číslo a heslo. Funkčnost je závislá na wapové bráně wap.tjat.com, přes kterou komunikuje. Poslední verzi najdete zde: jar - jad.

ReadManiac

Velice populární midlet určený pro telefony značky Siemens, sloužící ke čtení knih. Jednoduše nahrajete libovolný text ve formátu txt do adresáře „storage“ a čtení může začít. Program nabízí velice zajímavé funkce, například automatický posun textu, neomezená délka knihy, změna fontu, čeština mu nedělá problémy a dokonce si můžete nahrávat texty rovnou z internetu. ReadManiac je stále ve vývoji, nové verze se objevují poměrně často. Poslední najdete zde.



Známky

Pokud chodíte do školy, možná se vám bude hodit program Známky. Jedná se o midlet pro přehlednou správu vašeho školního hodnocení. Podporuje tvorbu vlastních předmětů, znaménka +/-, výpočet průměru z každého předmětu, editaci a verze pro telefony Siemens dokonce export. Autorem programu je David Vávra a Známky si můžete zdarma stáhnout z jeho internetových stránek.

Piškvorky

Pokud jste ještě nehráli Piškvorky od Graliga, určitě to zkuste. Tento midlet je již nějakou dobu na světě, ale pořád velmi dobře hratelný. I když si o sobě troufám tvrdit, že nejsem špatný piškvorkový hráč, byl jsem několikrát poražen. Samozřejmě lze najít cestu, jak vždy vyhrát, pokud ale budete volit pokaždé jiný způsob hry, určitě se zapotíte. Příznivci této nestárnoucí hry mohou stahovat zde: jar - jad.





EasyMail

Na Redboss.cz se nedávno objevil nový komerční emailový klient s názvem EasyMail. Nabízí podporu html zpráv, jednoduché filtry, adresář a příjemné uživatelské rozhraní. Především ale nabízí „chytré zpracování dat“, které minimalizuje datovou náročnost, při manipulaci se zprávami. Vyzkoušet si můžete již i demoverzi, cena plné verze je 50 respektive 25 kč. K dispozici jsou verze snad pro všechny mobilní telefony s javou. Podle zkušeností mých i některých uživatelů ne vždy pracuje všechno úplně tak jak má, podpora však komunikuje a snaží se problémy řešit, vývoj tak pokračuje rychle dopředu.

Safe

Na závěr tu mám pro vás program na uchování tajných poznámek ve vašem mobilním telefonu. Pokud tuto funkci nemáte v základní výbavě, můžete si nainstalovat midlet Safe, ve kterém si pak můžete schovávat pod heslem tajné záznamy. Ovládání je velice jednoduché, po zadání hesla zadáváte název poznámky a její hodnotu. Program využívá kódováni MD5. Autorem je Thomas King a stahovat můžete zdarma ze stránek www.javawi.de, kde jsou k dispozici i zdrojové kódy.