Segmentu nositelné elektroniky vévodí Fitbit, ale Apple se dere vzhůru

Firma Fitbit dokázala ve druhém čtvrtletí letošního roku prodat celkem 4,4 milionu kusů nositelné elektroniky, což znamená téměř čtvrtinový tržní podíl a pohodlný náskok před Applem. Fitbit si připsal také značný meziroční růst, a to téměř o 160 procent. Přesto však jeho tržní podíl přibližně o pětinu poklesl. Důvodem je nástup hodinek Watch z dílen společnosti Apple.

Její výsledek v podobě 3,6 milionu udaných kusů je sice pod odhady analytiků, kteří nejčastěji předpovídali objem přes čtyři miliony, přesto je v dané kategorii velkým úspěchem. A to především, pokud bychom výběr zúžili pouze na chytré hodinky, kterých se v porovnání s jednoduššími náramky přece jen prodá mnohém méně.

Analytik IDC Jitesh Ubrani dokládá úspěšné tažení Apple Watch jednoduchým propočtem, podle kterého nesly každé dvoje ze tří prodaných chytrých hodinek právě logo Applu. To by znamenalo, že se za druhý letošní kvartál prodalo okolo 5,5 milionu chytrých hodinek.

Impozantní náskok firmy se podle tohoto analytika bude v následujících letech zvyšovat a současné vedení značky Fitbit bude zanedlouho historií. Jednoduchá nositelná elektronika, tedy zařízení, do kterých nelze dodatečně instalovat další aplikace, totiž bude v příštích letech ztrácet na popularitě právě na úkor univerzálnějších hodinek.

Prodej nositelné elektroniky v Q2/2015 a meziroční srovnání s Q2/2014 odbyt 2Q15 [mil.ks] tržní podíl 2Q15 odbyt 2Q14 [mil. ks] tržní podíl 2Q14 rozdíl 2Q15/2Q14 Fitbit 4,4 24,3 % 1,7 30,4 % 158,8 % Apple 3,6 19,9 % 0 0,0 % - Xiaomi 3,1 17,1 % 0 0,0 % - Garmin 0,7 3,9 % 0,5 8,9 % 40,0 % Samsung 0,6 3,3 % 0,8 14,3 % -25,0 % ostatní 5,7 31,5 % 2,6 46,4 % 119,2 % Celkem 18,1 100,0 % 5,6 100,0 % 223,2 %

Třetí místo zajistil čínskému dravci Xiaomi jednoduchý a cenově dostupný náramek Mi Band, o který je zájem zejména v Číně. Xiaomi sice postupně expanduje na další asijské trhy, ale je to právě pomalejší vstup do klíčových regionů (jako je USA), co brzdí potenciálně mnohem svižnější tempo růstu. Přesto je odbyt 3,1 milionu kusů krokoměru Mi Band velmi dobrým výsledkem.

Se značným odstupem následuje Garmin, jehož 700 tisíc expedovaných kusů nositelné elektroniky představuje ani ne čtyřprocentní tržní podíl. Společnost se v dané kategorii zaměřuje spíše na trackery, nedávno však uvedla zajímavé chytré hodinky Vivoactive, které se chlubí integrovaným GPS modulem a až týdenní výdrží. Meziročně Garmin zvýšil odbyt o 40 procent, ale tržní podíl citelně poklesl.

Samsung má asi nejširší nabídku chytrých hodinek, zájemci o jednodušší zařízení pak mohou sáhnout po Gear Fit. Šíře portfolia přesto největšímu prodejci smartphonů zajistila odbyt jen 600 tisíc kusů hodinek, což představuje meziroční propad o 25 procent. Tržní podíl se pak z více než 14 % meziročně smrskl na zanedbatelných 3,3 procenta. Výrobce se aktuálně chystá uvést nástupce funkcemi nabitého modelu Gear S, který je díky integrovanému telefonnímu modulu skutečným náramkovým smartphonem. Model Gear S2 se bude vzhledově radikálně lišit, dostat má klasické kulaté pouzdro (více o hodinkách zde).

Poměrně velký objem 5,7 milionu prodaných kusů nositelné elektroniky ukrývá nespecifikovaná skupina „ostatní“. Celkem se ve druhém letošním čtvrtletí prodalo 18,1 milionu kusů nositelné elektroniky, což je meziroční nárůst o 223 %.