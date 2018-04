Norsko udělilo čtyři UMTS licence

Čtveřici UMTS licencí udělilo Norsko v soutěži krásy za fixní cenu 11,2 milionu dolarů (448 miliónů Kč) a roční poplatek 2,2 milionu dolarů (88 miliónů Kč). O licence se ucházelo celkem sedm zájemců.

Toto jsou čtyři držitelé UMTS licencí:

Telenor – norský národní operátor provozující jak pevné, tak mobilní sítě

NetCom GSM AS – součást švédského operátora Telia. Tato firma drží licence v Norsku a Finsku a žádá o UMTS licenci také ve Švédsku.

Broadband Mobile – joint venture finského telekomunikačního operátora Sonera a norské komunikační firmy Enitel.

Tele2 – operátor vlastněný švédskou firmou NetCom.

Neúspěšní uchazeči o licence:

Orange Norge AS (Orange plc, Bredband Mobil AB, with Schibsted ASA, Nera ASA, Bane Tele, Norsk Aller AS, Veidekka ASA a Four Seasons Venture III AS)

BusinessNet AS (Tele1 Europe AS, Western Wireless International a Rix Telecom)

konsorcium Orkla ASA, Dagbladet ASA, Hafslund ASA, Hakon Gruppen AS, NorgesGruppen ASA, OBOS/NBBL a Posten Norge BA.

Norský tendr o UMTS licence je zajímavý především tím, že je to po delší době soutěž krásy místo aukce. Významné je také to, že soutěž krásy proběhla bez problémů, zatímco nedávná aukce ve Švýcarsku skončila fiaskem.

Že by se UMTS blýskalo na lepší časy?