Vylepšili nerozbitný noPhone. Stojí ještě méně

Hitem technologických parodií loňského léta se stal noPhone, maketa telefonu, která měla vyléčit všechny mobilní závisláky. Navíc se také původní noPhone mohl pyšnit tím, že je nerozbitný, vodotěsný a nevyžaduje ke svému fungování baterii. Aby také ne, když to byl v podstatě kus plastu (více si přečtěte zde).

Výrobci tohoto vtípku i nadále pokračují v činnosti. Představili totiž nástupce loňského modelu, kterému přidali označení ZERO (v překladu nula). Sami jej nazývají jako ještě méně vybavenou verzi, která tentokrát nenese ani logo, ani napodobeniny tlačítek. Tentokrát je to doslova kus plastu připomínající telefon.

„noPhone ZERO nabízí doslova nula funkcí. Je to plastový obdélník pro lidi, kteří jsou závislí na zařízeních podobného tvaru. Pokud znáte někoho, kdo by potřeboval přestat používat mobil, pořiďte mu noPhone,“ píší výrobci na stránce Kickstarter. Na něm také úspěšně vybrali přes tisíc dolarů na financování výroby.

„noPhone ZERO nemá displej s 3D Touch technologií, ani 4K snímač pro video, ani růžovozlaté provedení,“ naráží autoři na nový iPhone 6s. „Nemá ani žádná falešná tlačítka nebo napodobeninu fotoaparátu. Je to zcela nejméně vybavený telefon, jaký byl kdy vytvořen,“ chválí dále svůj projekt.

Největší předností noPhonu ZERO je cena. Zatímco původní noPhone stál 10 dolarů (236 korun) a verze noPhone Selfie se zrcátkem dokonce 15 dolarů (355 korun), nový noPhone ZERO nabízejí k předobjednání jen za 5 dolarů (118 korun).

Jeho využití ilustrují autoři několika modelovými situacemi. Příklady: Jste v kině, noPhone držíte v ruce a nerušeně sledujete film. Sedíte v baru, noPhone máte položený na stole a vedete konverzaci s lidmi okolo vás. Jste na koncertě, máte noPhone v kapse a koncert sledujete vlastníma očima.

Pokud také máte zájem léčit svou závislost na smartphonech pomocí nového noPhonu ZERO, dostupný by měl být během příštího měsíce.