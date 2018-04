Nezničitelný NoPhone bez baterie jde skutečně do prodeje. Umí i selfies

O recesistickém projektu NoPhone jsme psali již dříve. Pobavila nás ironie, s jakou se autoři pouštějí do dnešního trendu mobilního telefonu jako našeho nerozlučného společníka, kterého nedáme z ruky. „Vidíme to všude. Párům na rande už na stole nesvítí svíčky, ale obrazovky mobilních telefonů. Na koncertech už vidíme kapelu jen na displejích telefonů lidí stojících před námi. Jsme tak závislí, že nás uklidňuje už jen pocit telefonu v ruce,“ píší autoři na oficiálních stránkách projektu.

Objasňují zde i samotný vznik parodického NoPhonu: „Nápad s NoPhonem přišel v baru, kde se pravidelně scházíme a socializujeme. A tím je myšleno, že sedíme u stolu a zíráme do telefonů. Když už od obrazovky zrak odvrátíme, tak jen proto, abychom objednali další rundu. Taková je dnes norma. Ale poté, co jsme s projektem přišli, se ozvalo mnoho lidí, že by si NoPhone skutečně koupili. Proto ho prodáváme, protože to je něco, co lidi chtějí: přímý kontakt s ostatními a zlepšení jejich konverzačních schopností. Život mimo mobilní telefon. Život s NoPhonem.“

Proto na fyzickou výrobu spustili kampaň na serveru Kickstarter a během října vybrali přes 18 tisíc dolarů, což je suma skoro čtyřikrát vyšší, než kolik bylo potřeba. Díky tomu se tak skutečně může spustit prodej těchto „zařízení“, nově dokonce ve dvou variantách.

Základní model NoPhone má 140 mm na výšku a 67 mm na šířku, jeho tloušťka je pak pouhých 7,3 mm. S hmotností mezi 80 a 100 gramy se řadí mezi lehčí modely. Za 12 dolarů (necelých 270 korun) je váš.

Novinkou je pak „selfie“ verze, u které téměř celou přední část pokrývá zrcátko. Výhodou tohoto modelu je tak možnost okamžitého sdílení obrazu vašeho obličeje s lidmi, co stojí za vámi. Můžete přidat i hashtag, pokud jej vyslovíte nahlas. Tato selfie varianta stojí 18 dolarů (400 korun). Obě verze by měly být dostupné do konce roku.

Porovnání s iPhone 6

Jinak nám stále výrobce nabízí stejnou výbavu, jakou představil v létě. Můžete se těšit na nerozbitnost, voděodolnost (jinak řečeno odolnost proti záchodové míse) nebo používání bez nutnosti nabíjet baterii. Naopak veškeré prvky jako bluetooth, wi-fi, mobilní signál či fotoaparát zde nenajdeme, což však také patří k výhodám NoPhonu.

NoPhone je vyráběn pomocí technologie 3D tisku, není při koupi nijak vázaný na vašeho operátora a výrobce tvrdí, že se neohýbá. Vaše selfies jsou navíc plně chráněny před útoky hackerů a nemůžou nijak uniknout, ovšem pod podmínkou, že hacker není u vás fyzicky přítomen.