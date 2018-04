Absurdní, nebo trapné? NoPhone Air šel do extrému

První NoPhone byl velice úspěšný vtípek. Jednalo se o plastovou napodobeninu telefonu, která měla upozornit na to, jak jsme na telefonech závislí a dát nám do ruky něco, co by alespoň simulovalo pocit, že držíme mobil. Vedle toho se jeho tvůrci vychloubali, že NoPhone je nerozbitný, vodotěsný a není jej potřeba vůbec nabíjet.

Nejnovější „verze“ této mobilní parodie má přívlastek „Air“. Jednak je to narážkou na stejnojmennou sérii zařízení od Applu, která jsou zpravidla tenčí a lehčí. NoPhone Air jde ovšem s touto charakteristikou zcela do extrému. Není to totiž vůbec nic.

Jeho charakteristika na stránkách Kickstarter zní takto: „První telefon na světě, který vůbec není telefon. Když otevřete balení NoPhonu, není uvnitř vůbec nic. Díky tomu, že nemá žádné funkce, není ve vaší ruce vůbec cítit.Je to zařízení bez jakýchkoliv problémů a frustrací.“

Dále píší, že NoPhone je ideální dárek pro lidi, kteří nepotřebují telefon. Vtipálci si rýpli i do posledního iPhonu - s ním totiž NoPhone Air sdílí zásadní vlastnost, postrádá totiž sluchátkový jack.



Popisují i samotné představení modelu: „NoPhone Air nebyl představen v sálu se 7 000 lidmi. Neproběhla žádná prezentace a nikdo představení nemohl vidět. Nebylo zde dovoleno používat klasické smartphony.“

Ačkoliv se zdá, že vtipkování s NoPhonem je pouze naoko, tak i tento model se bude stejně jako předchozí verze skutečně prodávat. Cena za jedno balení s NoPhonem Air bude stát tři dolary (asi 70 korun) a prodávat se začne letos v prosinci.