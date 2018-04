Nokii si každý může odblokovat i na dálku

Při potřebě odblokovat mobil značky Nokia už nemusíte nikam chodit. Nedávno u nás vznikla služba, která vám umožní odblokování i na dálku. Stačí jenom zaplatit, poslat textovou zprávu s IMEI mobilu (jednoznačný identifikační kód) a obratem obdržíte textovku s kódem, po jehož zadání budete mít mobil použitelný pro všechny mobilní sítě.

K odblokování mobilu vede několik cest

Odblokování s pomocí kódu používají mobilní operátoři a výrobci mobilů či jejich největší distributoři. Ti totiž mají přístup k databázím odblokovávacích kódů nebo k programům na jejich vygenerování. Firmware mobilu je na odblokování připravený, a proto je taková operace bezproblémová a neznamená žádný zásah do telefonu. Pokud prodejce či servis nemá databázi IMEI zablokovaných mobilů, nemá šanci poznat, že byl mobil původně blokovaný a že jste si jej sami odblokovali.

Běžní odblokovávači naopak používali zásah do firmwaru. Při zapnutí zablokovaného mobilu totiž firmware kontroluje, zda je v něm simkarta operátora, pro jehož síť je telefon blokovaný. Pokud neznáte kód, který tuto kontrolu vypne, potom musíte fyzicky přepsat určité místo ve firmware (obvykle informaci o tom, zda mobil je či není blokovaný), nebo nahrát firmware zcela nový, neblokovaný. To už ale s sebou nese určitá rizika, z nichž to nejdiskutovanější je zřejmě ztráta záruky kvůli nahrání jiného než původního firmware. Přepis celého či částí firmware se v případě odblokování jinde než u operátora či výrobce týká většiny mobilních telefonů. Jen ve velmi málo případech jsou k dispozici algoritmy pro výpočet nebo již hotové databáze odblokovávacích kódů.

Jak na zablokované Nokie

Jednou ze značek, která dlouho odblokovávačům při pátrání po algoritmu na výpočet odblokovávacích kódů odolávala, byla Nokia, a to zejména v případě nových mobilů (u starých se občas nějaký algoritmus podařilo objevit). V poslední době se ale na internetu objevilo několik programů, které tímto způsobem umožňují odblokovat i nejnovější mobily.

Služba společnosti SF2 funguje prakticky stejně – jen je placená. Za vygenerování kódu zaplatíte 250 nebo 500 korun (SF2 není plátcem DPH, takže jde o konečnou cenu). Zákazníci tak sice za odblokování zaplatí, ale výměnou za to jim přijde prakticky okamžitě textová zpráva s potřebnými informacemi a nemusí nikde na internetu hledat programy pro vygenerování kódu. Při jejich hledání se velmi často dostanete na stránky, ze kterých můžete stáhnout leccos (například software pro přesměrování připojení k internetu na draze placená čísla), jen ne plně funkční program. U odblokovávacího software je občas problematické se v nabídkách orientovat, a proto hledání vyžaduje jisté zkušenosti a znalost důvěryhodných zdrojů. Nicméně funkční programy se najít dají a pro aktivnější uživatele to může být mnohem poučnější a zajímavější než využití placené služby SF2.

V okamžiku, kdy se rozhodnete využít nabídky SF2, potřebujete nejdříve znát IMEI svého mobilu. Toto patnáctimístné číslo zjistíte po zadání kódu *#06# na klávesnici mobilu v pohotovostním stavu. Kód pro zjištění IMEI funguje s každým mobilem. Pokud se na displeji objeví delší než patnáctimístné číslo, IMEI je většinou prvních patnáct číslic. U drtivé většiny mobilů se ale dozvíte přímo IMEI.

Nyní odešlete na účet 8608818181/2400 peníze – podle zablokovaného modelu. Jako variabilní symbol zadáte číslo mobilu, ze kterého budete odesílat žádost textovou zprávou. Číslo se zadává bez mezinárodního prefixu. Poté vytvořte textovou zprávu v tomto formátu: IMEI číslo_sítě skupina_mobilů. Číslo sítě je číselný kód sítě, pro kterou je mobil v současnosti odblokovaný (pro ostatní je blokovaný). Celý seznam najdete například zde, kódy českých a slovenských sítí jsou tyto:

Česká republika Eurotel 23002 Oskar 23003 T-Mobile 23001 Slovenská republika Eurotel 23102 Orange 23101

Skupiny mobilů:

Číslo skupiny Mobilní telefony 2 Nokia 3510, 3510i, 5100, 6100, 6310, 6310i, 6510, 6610, 6650, 7210, 8310, 8910 5 Nokia 3650, 7650

V praxi tak textová zpráva může vypadat takto (pro mobil Nokia 6510 koupený u Eurotelu):

587698154321557 23002 2

Textová zpráva se posílá na telefonní číslo 776 350 888.

Odblokujte si sami

V okamžiku, kdy je platba připsána na účet SF2 v eBance (zpracování je tak on-line), zkontroluje systém příchozí SMS s žádostí o kód, a pokud telefonní číslo odesílatele odpovídá, vygeneruje a odešle odblokovávací kód. Jestliže ještě textovka s žádostí nedorazila, bude kód odeslaný po jejím příchodu. Službu jsme samozřejmě otestovali – běžná prodleva mezi odesláním textové žádosti a příchodem kódu se pohybovala v řádech desítek sekund až jednotek minut. Službu zaslání odblokovávacího kódu si můžete i předplatit. To je výhodné například pro ty, kdo chtějí vygenerovat více kódů (třeba proto, že se odblokováváním také živí nebo jej chtějí zprostředkovat pro své zákazníky).

Textové zpráva obsahuje informace o zbývajících kreditech (1 kredit je 250 Kč), IMEI odblokovávaného mobilu, číslo sítě, skupinu mobilů a dva odlokovávací kódy. Kód si zapište a vypněte mobil. Vyndejte z něj SIMkartu a mobil zapněte. Po zapnutí mobilu zadejte první kód. Pokud se nic nestane, zadejte ten druhý. Kódy zadávejte přesně, protože pokud je zadáte desetkrát špatně, mobil se zablokuje a budete jej moci odblokovat pouze po kabelu. Rozhodně nezadávejte kódy v okamžiku, kdy je v mobilu SIMkarta a je přihlášený do sítě. Odblokovávací kód vypadá například takto: *pw+548756848912356+1#. Znaky p a w získáte po několikanásobném stisku klávesy *.

Dá se předpokládat, že v blízké době se objeví na internetu více podobných služeb. Odblokování tímto způsobem je totiž velmi pohodlné a po spuštění podobné aplikace se o ni provozovatel nemusí téměř starat. Současným odblokovávačům to navíc přinese další zákazníky, kteří by jinak k nim do prodejny nepřišli.