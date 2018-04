Nokii šéfuje manažer z Microsoftu. Dočkáme se nokií s Windows Phone 7?

Symbian je stále nejpoužívanějším operačním systémem v mobilních telefonech. A drtivé procento takových mobilů nese právě logo Nokie. Náskok ale nebude trvat věčně, sílí především Google Android. V Nokii tak přemýšlejí, čím rozšířit portfolio používaných mobilních platforem.

Že novým přírůstkem nebude platforma od Google, poměrně jasně signalizuje nedávné vyjádření končícího šéfa oddělení chytrých telefonů. Ten jeho použití přirovnal k ulevení si do kalhot, což má asociovat stav krátkodobého užitku před dlouhodobým a trvalým.

V minulých dnech proběhla zahraničními servery informace, že bychom se zanedlouho mohli setkat s chytrými nokiemi s Windows Phone 7. Všechny indicie tomu nakonec nasvědčovaly. Nokia má nového šéfa a otevřeně se mluví o nutnosti změny strategie v segmentu chytrých telefonů, kterou má nastolit právě nový ředitel Stephen Elop. Ten dříve působil v Microsoftu.

Mohla by to být spolupráce oboustranně výhodná a Windows Phone 7 by se podle propočtů Microsoftu mohla rychle dostat mezi trojku nejvýznamnějších mobilních platforem spolu s iOS a Androidem. Pouhý den od zveřejnění ale vedení Nokie tyto spekulace dementovalo. V Nokii prý stále hraje prim platforma Symbian.

Nokia posiluje svůj tým

Vedení společnosti v nedávné době rozšířil také zakladatel firmy Sun Microsystems Rich Green. Očekává se, že dvojice Elop a Green využije svých bohatých zkušeností z předchozího profesního působení a pomůže tak finskému výrobci najít v odvětví chytrých telefonů ten správný směr. Cena akcií společnosti totiž počínaje uvedením první generace iPhonu v létě 2007 stále klesá, za tu dobu téměř o dvě třetiny. To znamená, že hodnota společnosti klesla o celých 65 miliard dolarů.

Elop bude v Nokii razit krédo svého bývalého šéfa z Microsoftu Steva Ballmera, podle něhož jsou alfou a omegou úspěchu ti správní vývojáři. Elop v prvním rozhovoru v nové roli pro Financial Times uvedl, že technologickým centrem mobilních inovací je nyní Severní Amerika. A právě na tomto důležitém trhu se bude Nokia v příštích letech snažit uspět. V minulosti se jí zde příliš, vlastně skoro vůbec nedařilo.

Očekává se například, že na blížícím se veletrhu CTIA oznámí výrobce spolu s AT&T dostupnost modelu N8 v USA. Potenciální úspěch telefonu signalizuje množství přijatých objednávek, které je prý nejvyšší v historii společnosti. O žádný jiný model nebyl takový zájem.

Zvítězí Symbian, MeeGo, nebo snad nakonec Windows Phone 7?

Nokia se Symbianem počítá i v budoucnu. Dokazuje to nedávné uvolnění uceleného vývojářského balíku Nokia Qt, který slibuje mnohem efektivnější vývoj nových aplikací. V porovnání s nativní verzí Symbianu C++ by si měly stejné aplikace s využitím nového SDK vystačit se 70 % kódu. Nové vývojové prostředí si prý již osvojilo na 250 tisíc vývojářů.

Kromě nových telefonů na bázi Symbianu^3 by Nokia do konce roku měla stihnout uvést ještě několik zařízení s OS MeeGo. Nástup Windows Phone 7 by tak byl logickým rozšířením nabídky, která by pomohla zatraktivnit značku u spousty potenciálních klientů. Ačkoliv byly spekulace příprav WP 7 telefonu Nokií rázně odmítnuty, skutečnost nakonec může být jiná. Ostatně by to v byznysu mobilních telefonů nebylo poprvé, kdy se sliby od reality propastně rozcházejí.