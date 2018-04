Nokie třeste se, Samsung má smartphony se Symbianem a GPS - modely i550 a i560

Posledními přírůstky do rodiny chytrých Samsungů se Symbianem jsou dva velmi dobře vybavené modely i550 a i560. Ten první z nich již výrobce oficiálně představil, druhý model si odbyl světovou premiéru při ohlášení předvánoční nabídky operátora Vodafone.

Oba dva Symbianové Samsungy se liší svojí konstrukcí. Model i550 je telefon klasické koncepce, druhá novinka i560 je vysouvací. Obě novinky se mohou pochlubit moderní tenkou konstrukcí. Výbava obou telefonů se neliší, změny najdeme ale v jejich ovládání.

Samsung i550 – chytrý tenký klasik

O modelu i550 jsme vás již informovali. Nyní jsou k dispozici oficiální technické údaje výbavy a také už víme, kdy půjde tento telefon do prodeje. Samsung i550 používá operační systém Symbian v9.2 s nadstavbou S60 v3.1.

Hlavním tahákem ve výbavě tohoto modelu bude GPS navigace, čímž Samsung vyslal jasný signál, že pozice dominantní Nokie v produkci smartphonů se Symbianem může být časem otřesena. Prozatím však výrobce neoznámil, jaký čip navigace používá.

Displej telefonu má standardní rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej je aktivní (TFT) a má úhlopříčku 2,6 palce. Pro pořizování snímku z cest je připraven 3,2 megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a bleskem.

Chybět samozřejmě nemůže hudební přehrávač. Hudbu bude možné poslouchat nejen přes stereofonní Bluetooth sluchátka, ale také přes ta klasická díky konektoru Jack 3,5 milimetru. Hudbu si uživatel poslechne i z vestavěného FM rádia.

Pro uložení dostatečného počtu hudebních souborů by vestavěná paměť s kapacitou 150 MB nestačila. Proto telefon podporuje paměťové karty formátu microSD a to až s kapacitou 4 GB. Přesun multimédií do telefonu obstará buď Bluetooth 2.0 nebo datový kabel (USB 2.0).

K ovládání využívá nový Samsung i550, stejně jako některé komunikátory BlackBerry, TrackBall, tedy otočnou kuličku. Telefon pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a navíc přidává podporu sítí třetí generace UMTS. V sítích GSM jsou podporovány datové přenosy EDGE, v 3G sítích pak přenosy HSDPA.

Smartphone má tenkou konstrukci s rozměry 115 x 53 x 13,8 milimetru. Slušnou výdrž by měla zajistit baterie s vysokou kapacitou 1200 mAh. Samsung i550 se začne prodávat v listopadu letošního roku. Cenu výrobce nezveřejnil.

Samsung i560 – vysouvací varianta

Dalším Samsungem se Symbianem je model i560. O tomto modelu jsme již také psali, když jej operátor Vodafone zařadil pod označením i560V do své předvánoční nabídky. Jedná se o vysouvací variantu prvně jmenované novinky.

Vedle konstrukce se model i560 liší ovládáním. TrackBall nahradil čtysměrný ovladač s potvrzováním uprostřed, který může sloužit také pro pohyb v menu skrolováním pomocí otáčení vlevo nebo vpravo. Naštěstí výrobce u tohoto modelu upustil od senzorových funkčních kláves.

Výbava vysouvacího modelu je shodná s klasicky konstruovaným modelem i550. Ve výbavě tak nechybí GPS navigace, 3,2 megapixelový fotoaparát nebo datové přenosy HSDPA v sítích třetí generace. Pouze displej je o něco menší, jeho úhlopříčka je 2,4 palce.

I vysouvací provedení by mělo mít tenkou konstrukci, rozměry Samsungu i560 ale prozatím nejsou známé. Do prodeje by se měl tento mobil dostat do konce letošního roku. Ani u jednoho Symbianového Samsungu prozatím nevíme, zda jej nabídne výrobce i na našem trhu.