Nokie možná dostanou nejsilnější čip od Qualcommu

Gigahertzový procesor Snapdragon je stále populárnější řešení a nově by se mohl objevit i ve smartphonu Nokia s operačním systémem Symbian. Pro list Helsingin Sanomat uvedl šéf Qualcommu Paul Jacobs, že chtěj svůj čip prosadit i do telefonů s operačním systémem Symbian.

Podle některýc zdrojů již Nokia na telefonu s čipem Snapdragon s Qualcommem spolupracuje. Chytrý telefon pro severoamerický trh vyvinutý ve spolupráci firem Nokia a Qualcomm se má objevit v polovině roku. Zatím tak zůstává otázkou, zda si snapdragon v nokiích budou moci užít i evropští zákazníci. Je ale pravděpodobné, že americký model by ohl být jen jakýmsi, byť důležitým testem. Nokii se dlouhodobě na severoamerickém trhu nedaří a ráda by to změnila.

Detaily o novém smartphonu zatím neznáme. Nokia jeho přípravu a existenci oficiálně popírá. Vzhledem k tomu, že infromace výše jsou pouze spekulace, může celkově jít opravdu jen o zbožná přání Qualcommu. Třeba se nakonec dohodne s jiným výrobcem symbianoých telefonů.

Není totiž bez zajímavosti, že ještě před necelými dvěma roky byly Nokia a Qualcomm doslova na ostří nože. Teprve v létě roku 2008 se jim podařilo po dohodě urovnat patentové spory. Nokia byla tím, kdo se musel v bitvě sklonit před svým soupeřem.