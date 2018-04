Nokie mají problémy s uvolněnou baterií

Zacházejte s mobilem v rukavičkách

Manažerský Mobil roku 2001 také patří k mobilům, jejichž majitelé si stěžují na problémy s uchycením baterie. Podle ankety Mobil.cz se 64,36 % uživatelů mobilních telefonů Nokia (modelů 5110, 61xx, 7110 a 6210) setkalo s problémem uvolněné baterie. Z těch, kdo se s těmito potížemi setkali, jich 48,99 % podložilo baterii papírkem, což vedlo k odstranění problému. Gumovou nebo pryžovou podložku pod baterii používá 24,16 % respondentů naší ankety. Zbývajícím 26,85 % nepomohlo k odstranění problému vůbec nic. Ankety se zůčastnilo 463 čtenářů.

Baterie se začne viklat obvykle po několika týdnech až měsících používání telefonu. Možná si to neuvědomujete, ale vždy když telefon pohodíte na stůl (stačí jenom z deseti centimetrů) nebo vám vypadne z kalhot na podlahu, baterie se trochu uvolní. Její obal i zadní kryt telefonu je totiž z umělé hmoty, která postupně povoluje a otlačuje se. Také časté výměny karty SIM spojené s vyndáváním baterie pevnému uchycení nesvědčí. Postupně se úchytky baterie nebo otvory v mobilu pro tyto úchytky opotřebují nebo uvolní natolik, že vznikne prostor pro pohyb baterie. A vy se začnete zkušenějších majitelů Nokií ptát, co s tím.

Srovnání dvou telefonů - pravý má uvolněnou baterii.

Nejde přitom o nijak zásadní vadu, která by znemožnila používání telefonu. Baterie se zpočátku jenom uvolní a při tlaku na ni s ní pohnete do stran. Později se začne viklat více; občas také chrastí. V závěrečné fázi už ale nastávají problémy – k vyjmutí baterie stačí jenom malý tlak prstů, a když telefonem opravdu pořádně zatřesete, baterie sama vypadne. To sice není běžná situace – na rozdíl od pádu na podlahu auta nebo pracovní stůl, což baterii v telefonu pohodlně postačuje na oddělení se od mobilu. Tento test jsme prováděli s Nokií 6210, intenzivně používanou přibližně pět měsíců.

Papírové a gumové upgrady

Nejčastějším způsobem řešení uvolněné baterie je její podložení papírkem. Stačí jenom utrhnout kus čistého papíru a vložit jej pod baterii. Papírek baterii lehce nazdvihne a ta se silněji zachytí za mobilní telefon a nepohybuje se. I toto řešení je ovšem dočasné – s postupujícími týdny budete muset papírovou vrstvu stále zvětšovat. Jako ideální se nám v redakci jeví podložka vyrobená z papíru vytrženého z bloku přímo od Nokie. S tímto značkovým příslušenstvím totiž Nokia 6210 autora článku vydržela beze změny již přibližně dva měsíce. Ostatně papírový upgrade, jak se papírek pod baterií mezi skalními fanoušky Nokií nazývá, využívá téměř polovina našich čtenářů, kteří se zúčastnili ankety.

Čtvrtina čtenářů ale tak dobré zkušenosti evidentně nemá – proto namísto papíru používá rozstřiženou gumičku nebo kousek pryže. Jak se totiž úchyt baterie postupně uvolňuje, stlačená gumová podložka se roztahuje až do svého původního objemu, mobil proto nevyžaduje tak často uživatelův servisní zásah. Nevýhodou gumové podložky je, že ztěžuje zasouvání baterie.

Nebojte se návštěvy servisu

Zbývající čtvrtině našich čtenářů ale nepomohl papírový ani pryžový upgrade. Takovým můžeme jenom doporučit návštěvu autorizovaného servisu Nokie (seznam najdete zde). “V servisu tento problém dokážeme vyřešit – alespoň na čas, než se baterie opět uvolní,” řekl nám jeden ze servisních techniků, který si nepřál být jmenován. Při opravě vám vymění zadní kryt telefonu nebo baterii.

Vynikající zprávou je, že na viklající se baterii se vztahuje záruka. Když mobil přinesete do servisu, posoudí technik, jestli se mohla baterie uvolnit v důsledku častých pádů telefonu na tvrdou plochu – podlahu, stůl nebo chodník. V takovém případě vám samozřejmě záruční opravu neuzná. Všechny autorizované servisy Nokie mají stejné směrnice pro rozpoznání příčin problémů telefonu – takže stejný verdikt týkající se záruky byste měli dostat v každém servisu.

Podle informací z jednoho ze servisních středisek Nokie ale nemá většina zákazníků s uznáním reklamace potíže. Pokud už ovšem máte po záruce, budete muset za opravu zaplatit 400 až 500 korun s tím, že se problém může opakovat. V servisech ale příliš mnoho práce s uvolněnými bateriemi nemají. Což svědčí o tom, že papírky a gumičky zákazníkům stačí, anebo o možnosti bezplatné servisní opravy viklající se baterie nevědí.