Nokie mají nejrychlejší Javu (srovnání)

Na stránkách JBenchmark jsou zveřejněny výsledky testování rychlosti prostředí Java v současných mobilních telefonech. První místa obsadila Nokia 7650, následovaná Sony Ericsson P800 a dalšími Nokiemi 6650 a 3650. Všechny mobily používají stejnou platformu Symbian. Klasické mobilní telefony s Javou se umístily až za těmito mobily. Celou tabulku najdete dále v článku.

Java má výhody a nevýhody

Javové aplikace pronikají již i do mobilů nižší střední třídy. Možnost spustit na navzájem binárně nekompatibilních zařízeních aplikaci ve strojovém kód fiktivního procesoru (Java bytecode) teoreticky přináší spoustu výhod, platforma Java je však sužována i určitými problémy. Přenositelnost aplikací mezi různými telefony není absolutní a ještě horší je to mnohdy s výkonem.

Na stolním počítači si zpravidla virtuální stroj pro Javu (Java Virtual Machine, JVM) dokáže bytecode přeložit do nativního strojového kódu vlastního procesoru, mobilní telefon však nemívá k dispozici dostatek systémových zdrojů. Některé typy procesorů řady ARM, se kterými se setkáváme v přenosných zařízeních včetně PDA a mobilů, přinášejí určitou hardwarovou podporu Javy, úzkým hrdlem však může být neoptimalizovaná JVM ve firmware telefonu nebo malá paměť či pomalá práce s grafikou na displeji.

Jak se testuje výkon

Pro srovnávání výkonů počítačů se odedávna používají specializované programy zvané benchmarky. Technet.cz se benchmarky pro PC zabýval v mnoha článcích, ve světě superpočítačů je v současné době relevantní benchmark LINPACK, podle jehož výsledků se již deset let sestavuje žebříček TOP500.

László Kishonti se rozhodl vytvořit benchmark pro javové aplikace na mobilních telefonech. Program nazvaný jednoduše JBenchmark je možno stáhnout z webové stránky www.jbenchmark.com a z wapové stránky wap.jbenchmark.com. JBenchmark je k dispozici ve formátu JAD i ve formátu JAR.

JBenchmark dokáže odeslat naměřené výsledky na svoji domácí stránku, pokud by se spojení nezdařilo, je možné využít i e-mail a zaslat výsledky autorovi benchmarku ručně. Po zpracování jsou výsledky na domácí stránce JBenchmarku zveřejněny setříděné podle velikosti.

Vítězsví komunikátorů a nečekaná prohra renomovaných modelů

Dalo se očekávat, že se mezi vítězi objeví některý komunikátor (neboli smartphone, chytrý mobil, prostě zařízení kombinující telefon a kapesní počítač). Na prvním až čtvrtém místě se skutečně umístili zástupci platformy Nokia Series 60 respektive Symbian s operačním systémem EPOC32. Nokia 7650 dosáhla v testu 2524 bodů, SonyEricsson P800 2432 bodů, Nokia 6650 2387 bodů, Nokia 3650 2204 bodů. Slušně se umístily ostatní Nokie a rovněž uživatelé Siemensů by mohli být spokojeni.

Motoroly nijak zvlášť nezářily - komunikátor Motorola A388 skončil s 771 body na 11. místě, Motorola T720 až na 24. místě s 579 body a Motorola T720i až na 31. místě s pouhými 500 body. A388 i T720i přitom na Javu dost spoléhají, u T720i je dokonce v Javě vytvořena aplikace pro vestavěný fotoaparát.

Na 41. místě ze 42 se umístil Sony Ericsson T610. Po problémech se šumícím reproduktorkem je tak sympatický multimediální telefon postižen dalším průšvihem. Není ovšem jasné, do jaké míry může být problém způsoben hardwarem a nakolik případně pomalou JVM, která by mohla být nahrazena v další verzi firmware.

Výsledky testů podle stránek JBenchmark

Typ výsledek JBenchmark velikost displeje Nokia 7650 2524 176 × 144 SonyEricsson P800 P802 2432 208 × 172 Nokia 6650 2387 128 × 115 Nokia 3650 2204 176 × 144 Sharp SH53 1547 120 × 130 Nokia 6800 903 128 × 96 Nokia 3510i 859 96 × 54 Nokia 3530 854 96 × 54 Sharp G × 10 841 120 × 130 Nokia 6310i 796 96 × 54 Motorola A388 771 240 × 238 Siemens S55 757 101 × 80 Nokia 8910i 736 96 × 54 Sanyo SCP-8100 711 120 × 112 Nokia 7250 693 128 × 96 Nokia 6200 685 128 × 96 Benq S830C 663 128 × 143 Nokia 6100 641 128 × 96 Siemens M55 641 101 × 80 Nokia 5100 639 128 × 96 Nokia 6610 638 128 × 96 Nokia 7210 619 128 × 96 Nokia 3595 618 96 × 54 Motorola T720 579 120 × 146 Siemens M50 546 101 × 64 Siemens SL55 543 101 × 80 Siemens MT50 542 101 × 64 Nokia 3410 540 96 × 55 Hitachi A5303H 538 132 × 144 Kyocera A5305K 536 132 × 144 Motorola T720i 500 120 × 146 Samsung SPH-A500 494 128 × 131 Siemens C55 485 101 × 64 Siemens SL45i 474 101 × 80 Samsung SGH-S300 454 128 × 114 Samsung SPH-i330 446 160 × 142 Sanyo SCP-5300 404 132 × 144 Hitachi SH-P300 391 120 × 130 Sanyo SCP-4900 382 120 × 96 Casio A5401CA 376 132 × 147 SonyEricsson T610 T616 287 128 × 127 LG 5350 283 120 × 99

Požádali jsme o vyjádření Motorolu a Sony Ericsson. Jejich odpovědi jsou zajímavé. Stanovisko Motoroly zní takto:

"Program na uvedených strankách neměří výkonnost Javy (Java enginu, implementace, atd.), ale grafický výkon displeje telefonu (JBenchmark measures your Java enabled device's graphical performance - viz wap.jbenchmark.com). Z toho vyplývá, že to není o Javě, ale o výkonu displeje a tady se da už diskutovat o tom, jak je která aplikace napsána a jak využívá vestavěný grafický akcelerátor. Telefony Motorola používají čip ATI, což je jeden z nejlepších na hraní her. Při vlastním testování na T720i benchmark uvedl výsledek 712 (při opakovaném testu 707), takže výsledek je vyrazně lepší od uvedeného."

Firma Sony Ericsson sdělila následující:

"Sony Ericsson nemá přesné informace o serveru jbenchmark.com a jejich metodice testování telefonů. K výsledkům se proto nelze přesně vyjádřit - mohou být ovlivněny metodikou testu a také verzí telefonu, na němž test proběhl. Nové mobilní přístroje běžně procházejí testy u mobilních operátorů. Telefon T610 byl mezinárodně testován operátorem T-Mobile a byl shledán jako nejvhodnější pro aplikace t-zones včetně Java her. V současné době není plánováno uvedení update JVM pro T610."

Jsou testy JBenchamark správné?

Určité nejasnosti zůstávají: I kdyby měl na výsledky testů větší vliv grafický subsystém než výkon JVM, výsledky benchmarku by měly zůstat relevantní u her a grafických aplikací. Je rovněž zajímavé, že se pracovníkům Motoroly podařilo s T720i dosáhnout skóre 712 a 707 zatímco čtenáři webu JBenchmark.com dosáhli při pěti testech skóre 487 až 500. Naopak dobré výsledky benchmarku na prvních čtyřech místech mohly být ovlivněny případným použitím safe módu na platformě Symbian, náskok před konkurencí je však natolik výrazný, že pořadí zřejmě zpochybnit nelze.

JBenchmark existuje již nějakou dobu a jeho výsledky se po internetu šíří rychle. Motorola a Sony Ericsson možná nakonec budou nuceni upgradovat JVM, nebo alespoň přijít s vlastním benchmarkem. Mezitím budou další lidé navštěvovat webové stránky benchmarku a odevzdávat další výsledky...