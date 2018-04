Nokie 8850 Gold Edition – mobilní zapalovač ve zlatě

Nokia 8850 je exkluzivním modelem mobilního telefonu a zároveň jedním z nejdražších na trhu, ačkoliv postrádá mnoho moderních funkcí. Ještě elegantnější by měla být speciální nově uváděná varianta Nokie 8850, tzv. Gold Edition. Jde o klasickou starou 8850 , která však bude ukryta v kovovém obalu zlaté barvy, jež nahradí původní chromovanou úpravu.

Nokia oznámila, že se chystá uvést Nokia 8850 Gold Edition na asijském trhu. Podle vyjádření představitelů asijské Nokie bylo rozhodnutí zahájit prodej Gold Edition v Asii spojeno s tím, že pro Asiaty je zlatá barva znamením bohatství a prosperity. Cena se bude pohybovat kolem 450 USD (18 000 Kč).

Druhý důvod, proč se Gold Edition bude prodávat pouze v Asii, uvedl Jimmy Yu, vedoucí marketingu pobočky Nokia v Hong Kongu. „Toto rozhodnutí je především strategickým tahem - snahou dokázat, že i asijský trh mobilních komunikací je na dobré úrovni a rozhodně na jeho vývoj nemá vliv ekonomická krize. Předpokládá se, že bude dosaženo vynikajících prodejních výsledků jako u tradiční 8850.“

Vzhledem k tomu, že do České republiky se již několikrát dostaly telefony určené pro asijský trh, nebylo by velkým překvapením, kdyby se i několik exklusivních zlatých Nokií 8850 u nás objevilo. Možná není evropská mentalita dost podobná té asijské, ale jistě by se našlo dost zájemců, kteří by se takovým telefonem rádi pochlubili.