Nokie 6210 a 6310 mají problém s rozpoznáním čísla v seznamu

Náš čtenář se na nás obrátil se zajímavým problémem týkajícím se mobiních telefonů Nokia 6210 a 6310 (i ve variantě 6310i). Oba telefony podle našeho čtenáře přiřazují jména z telefonního seznamu k vytáčeným číslům pouze na základě posledních sedmi číslic telefonního seznamu. Pokud tedy komunikujete s různými lidmi, kteří mají posledních sedm číslic totožných, telefon může zobrazovat na displeji a v seznamu hovorů zcela nesprávné a naprosto zavádějící údaje.

Zákazník, kterému podivná vlastnost firmware některých mobilních telefonů Nokia údajně překazila uzavření obchodu, se obrátil na českou pobočku firmy Nokia. Po týdnu mu odpověděl manažer zákaznické podpory Zbyšek Mencl, jeho vyjádření však našeho čtenáře překvapilo: podle doktora Mencla se nejedná o chybu, ale o vlastnost, díky které telefon může rychleji přistupovat k paměti a rozeznávat telefonní čísla.

Vyjádření společnosti Nokia poskytnuté našemu čtenáři jsme se rozhodli ověřit u autorizovaných servisních středisek firmy Nokia. Většina ze servisních středisek, která se nám podařilo kontaktovat, nám navrhlo upgrade firmwaru. Jedno ze středisek uvedlo i cenu 200 Kč, pokud by telefon již nebyl v záruce, a navrhlo nám zazálohování dat z mobilu za dalších 200 Kč, neboť při upgrade bychom mohli o data přijít. Zákazník by tak musel vážit cestu do servisu a v něm zaplatit 400 Kč, domů by se sice vrátil s novým firmwarem, ale bez řešení problému. Pouze v jednom autorizovaném servisním středisku nám sdělili, že o problému vědí, ale nelze s ním nic dělat. Největší překvapení nás čekalo, když jsme se pokoušeli dovolat na telefonní čísla servisních středisek firmy Britex CZ v Kladně a Táboru, ukázalo se však, že čísla 312 622416-9 a 361 482409 uvedená na zánovní oficiální stránce Nokie ve skutečnosti vůbec neexistují.

Se žádostí o použitelné informace jsme se obrátili na marketingového manažera a tiskového mluvčího Nokia Petra Hoška. Naše dotazy prověřil, potvrdil existenci problému u Nokia 6210, nebyl si jistý, zda problém existuje i u modelu 6310, nicméně vyjádřil domněnku, že stejně postiženy jsou i telefony 3310 a 3330. Problém nelze vyřešit upgradem firmwaru. Novější mobilní telefony Nokia již tímto neuhem netrpí. K nesprávným telefonním číslům sevisních středisek uvedl, že firma Britex CZ si o změnu dosud nepožádala. Podle Petra Hoška není problém údaje během jednoho dvou dnů změnit, což se v době přípravy našeho článku stalo u jiného servisního střediska.