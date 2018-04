Nokia bude možná pokračovat ve výprodeji

Mapová divize Here by zanedlouho nemusela patřit Nokii. Rok po prodeji mobilní divize by se totiž finská společnost mohla zbavit další součásti. Uvádí to agentura Bloomberg s tím, že firma hledá cesty jak snížit své zadlužení a soustředit se na hlavní součást svého fungování, tedy mobilní sítě. Finance by mohla firma také podle některých využít na získání části konkurenční skupiny Alcatel-Lucent. Tato firma by naopak mohla chtít opustit byznys s koncovými prvky sítí operátorů a chce se soustředit na páteřní infrastrukturu.

Nokia podle všeho oslovila potenciální zájemce. Mezi ně má patřit například společnost Uber Technologies Inc, která provozuje populární aplikaci Uber pro převoz pasažérů. Dále prý byly osloveny některé investiční skupiny. Zájem o mapovou divizi mohou mít i automobilky, a to zejména ty německé. Nabídky má Nokia údajně přijímat do konce dubna. Podle výše nabídky by se Nokia měla rozhodnout, zda pro ni má vůbec smysl mapovou divizi prodávat.

Podle aktuálních finančních zpráv se hodnota mapové divize pohybuje zhruba na úrovni 2,1 miliardy dolarů. Nokia přitom za společnost Navteq, která se stala základem této divize, v roce 2008 utratila 8,1 miliardy dolarů. V loňském roce dosáhla Here tržeb ve výši 970 milionů eur, zatímco infrastrukturní část Nokie, která je teď jejím hlavním zdrojem příjmů, si připsala tržby téměř 11,2 miliardy eur. Nejmenší součástí Nokie je divize Technologies, která se stará o vývoj nových produktů a licencování patentů a značky Nokia. Její příjmy v roce 2014 činily 578 milionů eur.

Jenže zatímco Nokia Technologies vykazuje vysokou ziskovost (provozní zisk za rok 2014 byl 343 milionů eur) a více než 1,2 miliardy dolarů vydělala i hlavní část Nokia Networks, divize Here byla loni ve ztrátě a dlouhodobě se jí nedaří přinášet firmě peníze. A to i přesto, že se například za rok 2014 prodalo přes 13 milionů aut s mapovými podklady od této společnosti a že Here je dvorním dodavatelem map pro smartphony od Microsoftu i řadu dalších platforem a služeb. Na Androidu si mapy Here stáhlo více než 2,5 milionu uživatelů.