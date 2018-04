Nokia zlevní všechny své smartphony, moc se neprodávají

Finská Nokia sama sebe dostala do velkých potíží. Do tak velikých, že firma musela zcela přehodnotit své výhledy na výsledky hospodaření. A to i ty týkající se aktuálně probíhajícího druhého čtvrtletí. Nokia očekává v následujících měsících nižší než původně plánované zisky a klesat budou pravděpodobně i prodejní čísla.

Zatímco v krátkodobém horizontu firma výhledy upravila (provozní marže v rozmezí 6 – 9 % bude pravděpodobně nulová), v dlouhodobějším horizontu se už neodvažuje výsledky předpovídat, jen konstatuje, že budou horší než dřívější předpovědi.

Firma také říká, že musí podniknout některé neodkladné kroky. Nadále hodlá investovat do vývoje symbianových smartphonů, jejich portfolio je ale nucena zlevnit. O kolik to bude a kdy se slevy projeví v prodejních kanálech, to Nokia neoznámila. Kromě zlevnění bude nokia více investovat i do marketingu přímo na prodejních místech.

V prohlášení také Nokia píše, že se nemění nic na probíhající změně strategie firmy. Firma je spokojena s pokrokem v oblasti Windows Phone a očekává, že první telefon se objeví na trhu ve čtvrtém čtvrtletí roku.

Právě Windows Phone a prohlášení ohledně něj mohou za současné problémy. Příliš brzy oznámená změna strategie totiž způsobila, že se prodeje symbianových telefonů okamžitě hluboce propadly. Zákazníci o Symbian ztratili zájem a nic v tomto případě nepomáhají všemožná prohlášení a ujištění, že systém bude firma podporovat minimálně do roku 2016. Zákazníci už jednoduše čekají na nové nokie s Windows Phone.

Nokia pochopitelně chybu nepřiznává. Důvodem poklesu příjmů jsou podle ní rychle se měnící trendy na trhu a zvýšená konkurence, především na trzích v Evropě a Číně. Přitom nežádoucí efekty oznámení partnerství s Microsoftem se daly předpovídat a nelze se jim vůbec divit. A na žádoucí efekty z partnerství plynoucí, si Nokia bude muset ještě dlouho počkat. První Windows Phone přístroj se totiž objeví až koncem roku, přičemž ucelená řada se podle prognóz objeví až v polovině roku 2012. Do té doby se asi nebude finanční a prodejní situace firmy příliš zlepšovat.

Ostatně v právě vydané zprávě o změně finančních výhledů firma nepřímo píše, že přechodné období bude trvat až do konce roku 2012. Teprve rok 2013 by měl být prvním úspěšným rokem. Tou dobou by měla být dokončena restrukturalizace, která ročně ušetří asi miliardu eur v provozních nákladech. Firma zároveň očekává, že od tohoto roku se jí podaří dosáhnout rychlejšího růstu, než bude průměr trhu.