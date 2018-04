Nokia živě: nový komunikátor má šanci překonat legendární předchůdce

Letošní World GSM Congress se odehrává tak trochu ve stínu finanční krize. Většina výrobců představuje o poznání méně modelů než v minulosti. Platí to i o Nokii, pouhé čtyři novinky jsou na tohoto výrobce opravdu málo. Na druhou stranu, po několika nevýrazných modelech, jako by finský gigant nabíral dech. Středem pozornosti na stánku byly zejména modely z řady E Series určené byznys zákazníkům.

Ty potvrzují jeden z nejvýraznějších trendů letošního barcelonského veletrhu – prakticky každý výrobce zde představil telefon "jako BlackBerry". U Nokie samozřejmě nejde o úplnou novinku, nyní se ale přidávají i další výrobci. Tyto telefony jsou určeny především pro práci internetem a e-mailem, proto mají (různě pohodlné) QWERTY klávesnice umožňující psát delší texty.

Nokia E55 – útlá, jak jen to jde

Nižší model E55 zaujme na první dotek tím, jak je tenký. Tloušťka 9,9 mm je na telefon se Symbianem opravdu příjemná. Navíc, telefon působí docela souměrně a opravdu dobře padne do ruky. Celkem dobrý dojem na nás udělalo dílenské zpracování, zdá se, že Nokie věnuje E Series přece jen více pozornosti než zábavným enkům.





Model E55 je designován především s ohledem na rozměry, přesto má QWERTY klávesnici, byť ne klasickou. Jde o řešení, které jsme viděli v minulosti na některých Sony Ericssonech – ke klasické klávesnici jsou přidána písmenka, takže když se telefon přepne do editačního režimu (třeba v e-mailu), lze psát docela rychle. Klávesnice byla až překvapivě pohodlná i pro člověka se silnějšími prsty. Samozřejmě na pseudo QWERTY je potřeba si trochu zvykat, ale jde to.

Displej drží standardní kvalitu, na kterou jsme u této řady zvyklí, přirozeně nechybí ani automatické natáčení. Těžko říci, která z barevných variant vypadá na živo lépe. Černá je rozhodně mnohem decentnější, ale také usedlejší. Bílo-stříbrná kombinace je mnohem dynamičtější, ale přitom nijak výstřední. Zkrátka rozumný kompromis pro všechny, kteří nechtějí nudu. Zajímavý je i 3,5mm jack pro připojení stereo-sluchátek, ke kterému se hudební Sony Ericssony dopracovaly až letos v Barceloně.

Standardní součástí softwarové výbavy je přirozeně aplikace Mail for Exchange. Ta je navíc doplněna sadou aplikací od Google. Nechybí GMail, ale ani Google Maps. Ostatně tak jako většina současných Nokií je i E55 vybavena GPS přijímačem, včetně podpory A-GPS.

Nokia E75 – Elegantní nástupce Communicatorů

Podle všeho se zdá, že v minulosti velmi populární řada Communicator už definitivně patří minulosti. Její nástupci se zřejmě rozdělí do obou high-end řad. K již dříve představenému modelu N97 tak v Barceloně přibyla E75. Ta nabídne plnohodnotnou QWERTY klávesnici. Oproti Communicatorům boduje E75 především rozměry, klávesnice je totiž vysouvací, a pokud je zavřená, vypadá E75 téměř jako obyčejný telefon.





Pravda je, že 139 gramů váhy není zase úplně málo, ale telefon v ruce nijak těžký nevypadá. Klávesnice je dostatečně velká pro pohodlné psaní, i když by možná celý telefon mohl být trochu lépe vyvážený. Dá se ale na to zvyknout. Na vysouvací klávesnici je potřeba psát dvěma prsty, to nemusí úplně každému vyhovovat. Pokud ale telefon zavřete, máte k dispozici klasickou alfanumerickou klávesnici a telefon pak jde klidně ovládat jednou rukou.

Displej se nijak zásadně neliší od ostatních modelů E Series. Úhlopříčka 2,4“ není úplně mnoho, přece jen podobný model by si zasloužil nějaké 3“. Pak by bylo možné psát opravdu pohodlně. Při běžné práci s telefonem je displej dostatečně velký, ovšem při práci s textem by byla větší písmenka rozhodně vítána.

Jakkoli je E Series především pracovním nástrojem, díky Symbianu se neztratí ani po práci. I tento model nabídne 3,5mm stereo jack pro připojení sluchátek, a pochopitelně si naprosto bez problémů poradí s přehráváním hudby i videa.

Nokia 6710 Navigátor – mírná evoluce v mezích zákona

Další zástupce navigátorů v nás na první dotek vzbudil trochu rozporuplné pocity. Je totiž až příliš zřetelným nahrazením předchozího modelu a v podstatě nic revolučního nepřináší. Majitelé předchozích dvou Navigátorů možná zauvažují o upgrade, ale nové uživatele asi tenhle telefon nezíská. Jedná se totiž v podstatě o jednoduchý slider, kterých je na trhu hned několik.





Tím nechceme říct, že jde o špatný telefon, jen spíše o šedý průměr. Klávesnice je dostatečně velká a píše se na ní poměrně pohodlně. Trochu nás překvapila malá citlivost potvrzovacího tlačítka pod displejem, ale to mohl být problém vystaveného prototypu. Mírným faceliftem prošly klávesy pod displejem, které se nyní možná mačkají o něco málo lépe než u předchozího modelu. Rozhodně ale o trochu lépe vypadají.

Asi největší novinkou je u tohoto modelu nová verze Nokia Maps, které se ale věnujeme samostatně na závěr. Zachován zůstal elektromagnetický kompas, který fungoval celkem spolehlivě i v prostoru "přecpaném" elektromagnetickými vlnami. Zkrátka, zajímavý navigační telefon pro všechny, kteří chtějí žít aktivně a zároveň nechtějí sáhnout po nějakém N či E Series přístroji.

Nokia 6720 classic – pro ty, co odmítají změny

Někteří zvláště zavilí manažeři už několik let odmítají vzít na vědomí, že si mají zásadně pořizovat modely E Series, kterou pro ně Nokia vytvořila. Neustále si kupují zástupce šestkové řady, tak jak byli zvyklí už od dob 6210. Nokii tak nezbývá, než jim sem tam i do této řady nějaký ten manažerský telefon podstrčit. Plusem je, že zatímco v minulosti byly šestkové nokie téměř nejdražší, nyní jsou spíše cenově dostupnější.

Model 6720 je ztělesněním této konzervativní touhy. Na dřívější legendární šestkové modely si při pohledu na něj nelze nevzpomenout. Ale právě tohle potenciální zákazníci zřejmě chtějí. Nokia jim do tohoto modelu trochu záludně podstrčila Symbian. Vzhledem k přijatelné ceně je to určitě zajímavá alternativa pro všechny, kteří netouží po výstředním vzhledu, ale chtějí výkonný telefon. Dalším argumentem bude určitě také slušná datová výbava. V té nechybí například HSDPA, postrádali jsme ale wi-fi.

Nokia Maps 3.0 – mapy se stěhují na OVI

Ze stánku Nokie je patrné, že finský výrobce se rozhodl nalít novou energii do projektu Ovi. Ten byl poprvé představen loni, právě v Barceloně. Start byl ale poněkud nevýrazný a nové služby přibývaly pomalu. Nyní se pod křídla Ovi přesunula úplně nová verze Nokia Maps, která byla už pár týdnů k disposici v beta verzi.





Nutno uznat, že s každou novou verzí se Nokia Maps čím dále více stávají skutečně navigačním programem. První verze byla spíše lokalizační službou, která vám řekla, kde zrovna jste. Druhá byla určitě výrazným pokrokem směrem k navigaci, třetí už funguje jako většina ostatních navigačních programů.

Na první pohled určitě zaujmou graficky propracovanější mapy. Navíc jsou použity novější verze mapových podkladů, takže celkově vypadají Nokia Maps 3.0 opravdu znatelně lépe. V souladu se současným trendem musela i Nokia přidat 3D budovy. Příjemné pro nás je, že několik 3D objektů najdeme i v Česku. Pro navigaci to není nijak zvlášť praktická funkce, ale vypadá efektně a uživatelé ji vyžadují. Podle všeho je možné jistou progresi zaznamenat také u fotomap. Minimálně u Česka je k dispozici vyšší rozlišení.

Vylepšeno bylo také vyhledávání, které bylo u předchozích verzí Nokia Maps poměrně citelnou slabinou. Podobně jako u konkurenčních navigačních systémů se nyní při postupném zadávání znaků automaticky zobrazuje seznam dostupných cílů. Zadání cíle to velmi urychluje, a také se výrazně snižuje riziko chybného zadání či překlepu. Do menu přibyla také možnost hledání místa podle GPS souřadnic, která v předchozích verzích chyběla.