Nokia zatrhne volné šíření melodií a log

Spojení zkušeného výrobce mobilů s velkým počítačovým gigantem slibuje, že se rozhodně chystá něco většího. Z pohledu uživatele by se spolupráce obrů měla projevit větší nabídkou vyzváněcích melodií a obrázků na mobilní telefony, a to včetně screensaverů, animovaných obrázku a nových polyfonických melodií. Jejich stahování bude snazší, ale zároveň o něco nevýhodnější - pokud Nokii a IBM vyjde jejich plán zavést do této služby ochranu práv, tedy nemožnost kopírovat stažené soubory dál, nebo je dokonce upravovat.

Základem spolupráce je spojení produktů Nokia Delivery Server, který umožňuje zasílání melodií log a dalšího z internetu na mobily, a IBM Digital Media Factory, systému nabízejícího stahování multimediálního obsahu internetu. Výsledkem bude produkt nazvaný Digital Media for Mobile Device, který umožní uživatelům vyzkoušet si produkt ještě před jeho stažením a také automatické nastavení stahování. Obě společnosti nyní spolupracují na vytvoření funkce digital rights managment (DRM).

S pomocí DRM budou mít provozovatelé služeb zasílání log a melodií možnost nastavit, jak mohou uživatelé se získanými produkty zacházet. Například znemožnit jejich stahování do počítače či dále upravovat. Rozesílání na další telefony bude omezené jen určitým počet kopií, také doba používaní půjde pevně stanovit. Takže si například stáhnete novou melodii, kterou budete moct používat týden a poslat ji na tři různá čísla. Provozovatelé serverů a majitelé práv na díla (například písně používané jako zvonění) si od této funkce slibují zamezení volného šíření všech mobilních multimédií, díky kterému přicházejí ročně o miliony a možná miliardy. Někteří z velkých provozovatelů serverů, kde lze mobilní obsah stahovat, nazývají dnešní stav volné výměny melodií Napsterizací (Napster je server, umožňující snadnou výměnu písní ve formátu MP3 mezi uživateli internetu – hudební společnosti jeho fungování již zatrhly). Evidentně si přejí, aby mobilní Napsterizace skončila stejně jako ta počítačová.

Paradoxní je, že dohoda o spolupráci vznikla v rámci před měsícem nově vytvořené Otevřené mobilní aliance (OMA). Sdružení firem je viditelně otevřené novým nápadům, méně už volnému šíření zábavy na mobilech. Pokud však skutečně výrazně stoupne komfort služeb, spojených se získáváním melodií a obrázků, pak je omezující krok jistě oprávněný.