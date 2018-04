Nokia začíná podporovat Bluetooth, má nové příslušenství

Technologičtí nadšenci v poslední době vytýkali Nokii především jednu věc – že kašle na podporu Bluetooth. Sice se podpora této bezdrátové technologie v poslední době objevila ve velkém množství modelů, ale většinou se dala najít nějaká chybička či výhrada k podpoře komunikačních profilů. Při pohledu na naposledy představené mobily (6600, 7200, 7700, 6810, 6820, 6320) je však jasné, že Nokia usoudila, že je správný čas začít se Bluetooth zabývat. A přidala hned troje příslušenství, jejichž použitelnost je na Bluetooth založená.

Nokia Wireless Audio Adapter

Pro mobily bez vestavěné podpory Bluetooth je určený Wireless Audio Adapter. Připojuje se k novému systémovému konektoru nazývanému Pop-port, nefunguje tedy se staršími mobily. Pop-port by měly podporovat všechny mobily Nokia od podzimu loňského roku, které mají dlouhý konektor.

Wireless Audio Adapter se umí spárovat až se dvěmi bezdrátovými sluchátky – to ale většině uživatelů stačí. Pokud máte jednu hands-free sadu s Bluetooth v autě a jedno sluchátko, musí vám podpora dvou zařízení stačit.

Adaptér má kontrolní diodu a jedno tlačítko, kterým se aktivuje párování nebo spojení přes Bluetooth. Připojit můžete jenom sluchátko (zařízení používající profil headset), adaptér neslouží pro datové spojení s počítačem. Wireless Audio Adapter by měl být v prodeji v prvním čtvrtletí roku 2004.

Nokia Wireless Boom Headset

Bezdrátová sluchátka s Bluetooth jsou nejrozšířenějšími zařízeními s podporou této bezdrátové technologie. Se svým novým příspěvkem do rodiny těchto zařízení přichází Nokia se sluchátkem Wireless Boom Headset. Mělo by být malé, lehké, elegantní – asi jako většina sluchátek s Bluetooth. Více samozřejmě ukáže recenze, kterou pro vás připravíme. I když prodávat se má až ve druhém čtvrtletí příštího roku, takže si budeme muset na reálné zkušenosti chvíli počkat.

Nokia 610 Car Kit Phone

Hands-free sada do automobilu od Nokie se chlubí vedle dobrého zvuku (opět posoudíme až po recenzi) také unikátním technickým řešením. Viditelné jsou totiž dvě části – velký displej, který si připevníte na palubní desku a ovládací část s několika tlačítky. Na displeji vidíte, kdo vám volá (seznam se přenese přes Bluetooth) a máte k dispozici i další systémové informace. To dříve býval u hands-free s Bluetooth problém. Sice jste teoreticky mohli mít mobil v kapse nebo v tašce, ale pokud jste chtěli vybrat nějaké číslo ze seznamu, přečíst si textovou zprávu nebo jen před přijetím zjistit, kdo vám volal, potom jste stejně museli mobil vytáhnout a podívat se na displej, nebo ho mít rovnou v držáku.

Nokia 610 má i hlasový záznamník a pamatuje si nastavení (kontakty, hlasové ovládání) pro dva mobilní telefony. I když v jednu chvíli by mělo být podporováno jen jedno, takže na situaci, kdy dva lidé v autě budou používat jednu hands-free sadu je ještě daleko. Je také otázka, jestli by to bylo praktické. Dostupnost hands-free sady Nokia 610 je plánována na první čtvrtletí příštího roku.

Nokia vzala Bluetooth na milost

Dá se říct, že Nokia už má dnes kompletní portfolio příslušenství s podporou Bluetooth, takže nebude vymýšlet nic nového a bude to existující vylepšovat. I když v případě příslušenství se dnes nedá nic rozumně odhadovat. Všichni výrobci totiž cítí, že o příslušenství je zájem a že zákazníkovi již nestačí nějaký polofunkční výrobek s logem oblíbeného výrobce. Na to je konkurence levných asijských značek až příliš silná.

Podpora Bluetooth od Nokie je dobrým signálem i pro ostatní výrobce, kteří se do Bluetooth nepouštěli. Teď je čas, aby se nad svým přístupem k Bluetooth zamysleli.